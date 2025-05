Barra Mansa cria grupo para acelerar decisões entre Prefeitura e Câmara

Barra Mansa – Com objetivo de acelerar decisões e promover melhorias para a cidade e os servidores públicos, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Barra Mansa formaram um grupo técnico com representantes dos dois poderes. A primeira reunião ocorreu nesta quarta-feira (7), na sede do Legislativo.

Entre os temas discutidos estão o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), o Cadastramento Legal de imóveis, o Programa de Suporte Empresarial (PSE) e possíveis benefícios aos servidores.

Os secretários de Governo, Finanças e Administração participaram do encontro ao lado do presidente da Câmara, Paulo Sandro, e de outros vereadores. Segundo os participantes, a proposta é realizar reuniões bimestrais para debater projetos em conjunto, com foco na transparência e celeridade das decisões.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos, afirmou que a iniciativa busca fortalecer o diálogo entre os poderes e evitar decisões unilaterais. O presidente da Câmara destacou o objetivo de ajustar o Refis e facilitar a regularização de imóveis, garantindo mais acesso e qualidade de vida aos cidadãos.

Nos próximos encontros, os vereadores Cristina Magno, Jefferson Mamede e Marquinho Pitombeira representarão a Câmara no grupo técnico.