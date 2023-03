Barra Mansa cria novos acessos em vias rurais - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de março de 2023, 16:50 horas

Devido às chuvas, estradas vicinais tiveram trânsito interrompido e rotas alternativas precisaram ser abertas

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa está abrindo novas vias de acesso após queda de barreiras interromperem o trânsito em diversas estradas vicinais.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, as equipes estão trabalhando em várias frentes.

“Nós já criamos um novo acesso para a Fazenda do Salto, liberando assim o tráfego do transporte escolar, além dos caminhões de leite e veículos de serviços. Mas teremos ainda pelo menos 60 dias de trabalho”, informou Beleza.

O secretário acrescentou que, além da Fazenda do Salto, a pasta está trabalhando na criação de novas rotas alternativas em outras localidades.

“Estamos criando rotas para todas as áreas atingidas, como Cachoeira Alta, Fazenda Teodoro e Pombal. Todas as nossas estradas vicinais sofreram com essas chuvas. Estamos com programação para atender os locais que ainda estão sem acesso como a Estrada de Glicerio; o trecho que liga Amparo a São Joaquim; e ainda em Amparo nós temos uma ponte danificada, que interrompeu o acesso a São José do Turvo”, pontuou.