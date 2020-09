Barra Mansa dá início à Semana Nacional de Trânsito

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 15:26 horas

Barra Mansa- O Programa de Educação de Trânsito (PET), realizado pela Guarda Municipal de Barra Mansa em parceria com o SEST/SENAT, deu início nesta segunda-feira, dia 21, à Semana Nacional de Trânsito.

Para esta edição, o foco é voltado aos cuidados com a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) e o alvo da iniciativa são os usuários e profissionais dos transportes coletivos. A ação seguirá durante os próximos dias, em diversos pontos estratégicos da cidade.

Folhetos com informações e alertas foram entregues aos passageiros e motoristas. Além disso, os profissionais realizam pequenas palestras dentro dos ônibus, distribuem kits de higiene e auxiliam na lavagem correta das mãos.

O coordenador do PET, o inspetor Agostinho Silva, falou sobre a ação.

– Tivemos que estudar uma forma para a campanha, de modo que uníssemos as informações do vírus e os cuidados com o trânsito. O nosso objetivo maior é a conscientização de todos que compõem o trânsito, mas também sobre como evitar a contaminação da Covid-19 durante o uso dos coletivos – disse.

A coordenadora de Desenvolvimento Profissional do SEST/SENAT, Patrícia Plozzer, citou como funciona a campanha.

– Com a pandemia, tivemos que nos adaptar às novas rotinas de vida. Porém, é necessário estar sempre trabalhando a conscientização. Unimos duas importantes causas, mas o nosso foco é o cuidado com o novo coronavírus. Acreditamos que durante essa semana conseguiremos alcançar um bom número de pessoas e reduzir as chances do crescimento da doença – completou a coordenadora.

Confira a programação completa da Semana Nacional do Trânsito:

21/09 – 09h às 12h30min – Abertura da Semana Nacional do Trânsito – Ações contra a Covid-19, Rua João Chiesse Filho (ponto de ônibus próximo a 90ª Delegacia de Polícia);

22/09 – 09h às 12h30min – Ações contra a Covid-19, terminal rodoviário Beira Rio, Centro;

23/09 – 09h – Palestra Segurança do Trânsito, empresa Colitur, na Santa Clara (evento fechado para funcionários).

24/09 – 09h às 12h30min – Ações contra a Covid-19, Rodoviária Comendador Geraldo Ozório Rodrigues, Centro;

25/09 – 09h às 12h30min – Ações contra a Covid-19, terminal de ônibus atrás da antiga Sabec, no Centro.