Barra Mansa: Defesa Civil acompanha trabalho de vistoria do DRM-RJ - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 16:15 horas

Equipe do estado avaliou diversos pontos de risco no município nesta quinta-feira

Barra Mansa – A Defesa Civil de Barra Mansa acompanhou nesta quinta-feira (12), vistorias que equipes do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM) fizeram em diversos pontos de risco da cidade. O órgão municipal solicitou ao DRM avaliação de locais que possuem risco de desmoronamento e/ou de deslizamento neste período de chuvas.

O principal local analisado foi a RJ-153, rodovia que na semana passada, devido às fortes chuvas que atingiram a região, cedeu com o rompimento de manilhas. A estrada liga os distritos de Nossa Senhora do Amparo e o de Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, e segue interditada para veículos pesados e parcialmente interditada para os leves.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Vitor da Silva Ramos, explica que o órgão acompanhou as equipes do DRM na análise de inúmeras áreas da cidade, nos bairros São Sebastião, Getúlio Vargas, Ano Bom; além da RJ-153.

“Aqui na RJ-153 o DRM vai analisar a questão do solo e compreender se ele tem a resistência necessária para mantermos o fluxo de veículos nesta estrada. Como esta rodovia não é de responsabilidade nossa, de acordo com o laudo realizado pelo DRM, encaminharemos ao Estado, caso necessário, pediremos uma intervenção imediata”, disse.

A geógrafa do DRM, Mariana Machado, explica que o objetivo na RJ-153 foi mapear o perigo do local. “Queremos mitigar o aumento do risco, aqui tem passagem de carro e se o laudo for negativo, comprovando que esta é uma área de risco com avanço do deslizamento e queda de veículos, há chances do fechamento da rota”, comentou.

O DRM disponibilizará em até 24 horas um laudo com o detalhamento das vistorias realizadas no município e os riscos para a população. A partir disso, a Defesa Civil Municipal avançará ou não com os procedimentos de intervenção ou liberação dos locais.