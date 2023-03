Barra Mansa discute ações de segurança nas escolas - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 19:21 horas

Conselho Comunitário de Segurança Escolar realizou nesta quarta-feira o primeiro encontro de 2023

Barra Mansa – O Conselho Comunitário de Segurança Escolar de Barra Mansa realizou nesta quarta-feira, (29), a primeira reunião de 2023, no Colégio Estadual Baldomero Barbará. A reunião contou com a presença da vice-prefeita, Fátima Lima; do secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu; representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Assistência Social e Direitos Humanos e Desenvolvimento Econômico; o Comandante da Guarda Municipal, Paulo Sergio Valente; o comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva, e diretores dos colégios municipais, estaduais e particulares do município.

Estiveram presentes também representantes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir); da Ordem dos Advogados de Barra Mansa (OAB); do Rotary Club; do Sest/Senat; da Associação de Pais e Alunos (Apae); do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e outros.

O Conselho Comunitário de Segurança Escolar se reúne mensalmente em diferentes escolas do município com representantes de associações de moradores, com os diretores escolares e com as forças de segurança, com o objetivo de melhorar a segurança e sanar os possíveis problemas destes locais.

Na primeira reunião do ano, foi ressaltada a unificação das ações para todas as unidades de ensino da cidade. Para isso, foram debatidos os problemas mais enfrentados pelas escolas e bairros, estudos de casos e como determinadas medidas precisam ser tomadas.

A vice-prefeita, Fátima Lima, destacou a parceria entre o Conselho, as unidades de ensino e os órgãos de segurança para o dia a dia escolar. “Nós sempre estivemos muito preocupados com o bem-estar da comunidade estudantil. A presença de todos aqui é muito importante para discutir e analisar todas as demandas, a troca de experiências e a busca por soluções em comum para os diversos problemas. Quando unimos forças os resultados são mais contundentes”, disse.

A presidente do Conselho Comunitário de Segurança Escolar e diretora do Colégio Estadual Baldomero Barbará, Regina Dornas Messias, salientou a necessidade da unificação das ações nas instituições de ensino, independente dos bairros e se são públicas ou privadas.

“Nós realizamos esses encontros desde o ano passado para discutir e fazer os encaminhamentos dos casos em que a escola esgotou todas as possibilidades e precisa de um apoio fora da unidade de ensino. Diante dos acontecimentos recentes ligados à violência dentro do ambiente escolar, infelizmente, temos que trazer o assunto à tona para prevenir”, comentou Regina.

A orientadora educacional e assessora da Infância e Juventude da Secretaria de Educação, Joice de Almeida Dias, ressaltou a importância da troca de experiência entre todos os educadores sobre o ambiente escolar.

“Conseguimos criar estratégias sobre o que pode ser feito dentro das escolas e sanar as demandas de segurança nos entornos das instituições de ensino. A ideia é fazer com que as ações sejam unificadas e que todas as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, trabalhem da mesma forma”, comentou Joice.

O crescente número de casos ligados à violência no Brasil nas escolas, como abusos, ameaças ou bullying, também foi assunto do encontro para tratar ações de prevenção e diminuição dos índices no município.

A presidente do Conselho ainda comentou sobre os abusos dentro das instituições. “Nosso objetivo é analisar a saúde mental dos alunos, os relatos de abuso, racismo e bullying para avançarmos em um protocolo único, para que todas as escolas municipais, estaduais e particulares, possam ter a mesma conduta em determinadas situações”, pontuou.

O Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva comentou sobre o ajuste entre a Polícia Militar e as instituições de ensino para alinhamento dos procedimentos. “A intenção principal é a prevenção de qualquer abuso, em qualquer lugar. Mas precisamos deixar nossos professores e todos que trabalham dentro dos colégios atentos para qualquer tipo de adversidade e assim evitar fatalidades. É importante todos estarem observando e em alerta para qualquer tipo de fato que fuja da normalidade”, disse.