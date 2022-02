Barra Mansa: Disk-ajuda da Compod orienta famílias e dependentes químicos

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2022, 20:47 horas

Barra Mansa – Uma média de 60 a 70 mensagens, por semana, de dependentes químicos ou familiares buscando ajuda e apoio para enfrentar o envolvimento com o uso de álcool e outras drogas. Esse é o balanço da Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, por meio da Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas), que recentemente implantou o Disk-ajuda, um canal de atendimento via WhatsApp para pessoas nessas condições. Através do serviço, que mantém o sigilo do atendimento, as pessoas podem pedir ajuda, esclarecer dúvidas e solicitar informações. O número é o (24) 99907-6512.

Segundo o coordenador da Compod, César Thomé, foi no período da pandemia que se observou a necessidade da implantação de um canal como esse, uma vez que nesse período houve um aumento considerável de usuários de álcool e outras drogas.

– O Disk-ajuda surgiu no meio da pandemia. Na coordenadoria já existia a busca por informação pelo meu número pessoal, mas vimos a necessidade de ter um canal para não sobrecarregar os atendimentos. A procura por ajuda aumentou muito no auge dessa pandemia porque as pessoas não podiam sair de casa, porém a dependência química não parou e, sim, pelo contrário, quem havia parado de usar voltou e quem estava usando aumentou ainda mais o consumo, inclusive com casos de overdose – detalhou o coordenador, ao acrescentar que esse é uma iniciativa pioneira na região.

Ainda de acordo com César Thomé, a assistência é destinada também às famílias das pessoas em dependência química, uma vez que a grande maioria não sabe como lidar com esse tipo de situação. Ele explica que a Compod tem o cuidado de tratar cada caso de uma forma específica e que após esse primeiro contato via WhatsApp acontece um atendimento presencial e, após uma triagem e o encaminhamento do parente ou do usuário para serviços especializados.

– Eu preciso sempre mostrar para eles que esse problema não surgiu da noite para o dia. Falo das dificuldades das vagas sociais, uma vez que 80% a 90% das pessoas que nos procuram não têm capacidade de pagar um tratamento numa comunidade terapêutica de cunho particular. Mas também apresento outros caminhos a serem seguidos. No município a prefeitura tem o Espaço Reviver para onde eu encaminho tanto quem está no uso, quanto o familiar, para serem acompanhados com psicóloga e assistente social. Quando a gente vê que não tem saída, tentamos a internação, no entanto, o familiar precisa entender que a internação não tem nada mágico e que se a pessoa não desejar parar ela não consegue – esclareceu o coordenador.

Álcool entre mulheres e menores

Um detalhe que chamou a atenção do coordenador, nos últimos meses, é o aumento considerável do uso do álcool entre o público feminino, acima de 35 anos, e entre menores de idade, de ambos os sexos.

– A procura de ajuda para mulheres fazendo uso abusivo de álcool foi uma coisa que me assustou – disse o Thomé, ao acrescentar que o consumo de drogas também afetou o público feminino.

– O que entristece é ver mães buscando ajuda para filhas e, às vezes, filhos querendo ajuda para a mãe. Tivemos o caso de uma professora que após os 50 anos começou a fazer uso de cocaína, conseguimos uma vaga para ela fazer tratamento em Minas Gerais e esse caso me marcou muito – ressaltou o coordenador.

A Compod funciona no Parque da Cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento do Disk-ajuda acontece todos os dias da semana, 24h.