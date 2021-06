Barra Mansa disponibiliza emissão on-line do ISS autônomo

Matéria publicada em 29 de junho de 2021, 17:08 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Finanças está disponibilizando de forma on-line a emissão dos carnês para pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), na categoria autônomo, em Barra Mansa. Neste ano, o município não enviará as cotas imprensas para a casa dos contribuintes. A medida visa gerar economia e permitir melhor aplicação dos recursos públicos.

O contribuinte tem até o dia 20 de agosto para realizar o pagamento em cota única com 10% de desconto. Outra opção é o pagamento parcelado, que pode ser dividido em até cinco vezes. A emissão do carnê deve ser feita pelo site da prefeitura, através do link www.barramansa.rj.gov.br, no campo carnê ISS Autônomo e inserir a inscrição municipal ou o CPF.

O secretário de Finanças Leonardo Ramos destaca a economia gerada pela emissão on-line de tributos.

– Ao deixar de emitir o carnê impresso, conseguimos diminuir o custo do processo e colaborar de forma efetiva com o meio ambiente. O nosso objetivo é acabar com a emissão de carnê, assim como o Estado já faz com o IPVA. O valor que antes era gasto com impressão, a gente reverte em ações que são mais nobres para a sociedade, como investimentos em infraestrutura, saúde, educação, entre outros – concluiu.

A emissão do carnê será feita exclusivamente pela Internet, não sendo possível retirar as cotas na prefeitura. Os munícipes que tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças, através do telefone (24) 2106-3434 ou pelo e-mail [email protected]