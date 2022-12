Barra Mansa disponibiliza faixa direita da Avenida Joaquim Leite para estacionamento rotativo - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 17:32 horas

Decreto vai entrar em vigor neste sábado (17) e seguirá até o dia 30 de dezembro

Barra Mansa – A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa anunciou para o próximo sábado (17) a liberação da margem direita da Avenida Joaquim Leite para estacionamento rotativo de veículos. A medida visa estimular a economia da cidade e vai seguir até o dia 30 de dezembro, véspera de Ano-Novo.

O secretário de Ordem Pública do município, Capitão Daniel Abreu, explicou que o motivo da ampliação de vagas no trecho se dá por conta da época festiva, na qual muitos munícipes vão às ruas fazer compras para o Natal e o Ano-Novo.

– Visamos aumentar o número de vagas na Avenida Joaquim Leite por conta deste período de festas que está chegando. Esta é uma iniciativa da Prefeitura através da Secretaria municipal de Ordem Pública , a fim de incentivar o comércio, facilitar o estacionamento de carros e fomentar a economia em nossa cidade – destacou Daniel Abreu, ressaltando que sua pasta está sempre disponível para auxiliar os moradores da cidade sobre a sinalização.

“A Secretaria de Ordem Pública estará à disposição através da Guarda Municipal e dos controladores do rotativo para manter a fluidez e rotatividade do trânsito e orientando todos os munícipes sobre as sinalizações do local. Além disso, o estacionamento rotativo estará funcionando nos dois lados da avenida” concluiu.