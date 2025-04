Barra Mansa distribui abafadores de ruído em ação pelo Dia do Autismo

Barra Mansa – A Secretaria da Pessoa com Deficiência promoveu, nesta quarta-feira (2), Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma ação de conscientização na Praça da Matriz, no Centro. A programação contou com a distribuição de 200 inibidores de som, também conhecidos como abafadores de ruído, destinados a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Também foram oferecidas colheres medidoras de soro caseiro e orientações de saúde, juntamente com passeios na “Carreta Furacão”.

As atividades contaram com a colaboração de diversas entidades, entre elas a Apae-BM, Cemae, Casa Azul, Pastoral da Criança, Associação Autismo SuperAção (Aasa), Mãos Dadas Projeto Social, Sicomércio e a Associação de Pirotecnia do Rio de Janeiro (Apirj), que doou os abafadores de ruído.

Durante o evento, a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, enfatizou as iniciativas que estão sendo implementadas para melhorar a qualidade de vida dos munícipes com deficiência. Ela anunciou a meta de zerar a fila de agentes de apoio, ressaltando a importância desses mediadores no cotidiano das crianças com deficiência, principalmente aquelas com necessidades ocultas.

“Hoje não é apenas um dia de entretenimento e diversão, mas também uma oportunidade para mostrarmos nossas lutas e as futuras ações que farão de Barra Mansa uma referência em inclusão”, declarou Luciana.

Julia Fernanda Canuto de Souza, mãe do pequeno Emanuel Lucas, de 5 anos, relatou a importância desses dispositivos para seu filho, diagnosticado recentemente com TEA. Ela compartilhou uma experiência marcante em que, durante uma festa com fogos de artifício, o barulho incomodou Emanuel.

“Por conta própria, ele buscou um fone de ouvido comum para abafar os sons, o que despertou em mim a necessidade de buscar inibidores adequados”, relatou.

O prefeito Luiz Furlani, presente no evento, reafirmou que as ações de inclusão não se limitam ao dia de hoje.

“Nós temos o compromisso em desenvolver políticas públicas focadas para as pessoas com deficiência, principalmente no que diz respeito às crianças. Com estas ações, nosso objetivo é promover um diálogo necessário entre a população e os serviços disponíveis, fortalecendo a rede de apoio a quem mais precisa. Lembro ainda que a Secretaria de Ordem Pública continuará a trabalhar para coibir o uso de motos barulhentas, que prejudicam o dia a dia da população, especialmente dos autistas”, ressaltou.