Barra Mansa distribui cordões de girassóis para pessoas com deficiências ocultas

Barra Mansa – Símbolo de força e resistência, o girassol é a referência nos cordões dos pessoas com deficiências ocultas. Com o objetivo de facilitar a comunicação desse público e garantir o suporte e respeito aos direitos de que necessitam, como atendimento prioritário ou em situações de emergência, o prefeito Luiz Furlani e a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, entregaram 20 carteirinhas a crianças, adolescentes e jovens da cidade, nesta quinta-feira (3). O subsecretário da Pasta, Lucas Alves, também participou da entrega.