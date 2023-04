Barra Mansa divulga programação de festas rurais

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 16:35 horas

Após dois anos de pausa por conta da pandemia de Covid-19, torneios leiteiros e Agrofest são retomados no município

Barra Mansa – O calendário de eventos rurais em Barra Mansa de 2023 traz três torneios leiteiros – Antônio Rocha, Rialto e Nossa Senhora de Amparo – além da Agrofest, que acontece no distrito de Santa Rita de Cássia. As festividades são tradicionais e retornam após dois anos de paralisação devido à pandemia de Covid-19. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas prestigiem os quatro eventos.

As festas rurais são promovidas pela Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, com o apoio das Associações de Produtores Rurais. O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, destacou a importância das celebrações que já são marcas registradas na cidade e movimentam o setor cultural e econômico.

– Os torneios leiteiros além de fazerem parte da história de Barra Mansa, proporcionam uma troca de experiências entres os produtores. São eventos sempre bem organizados, e neste ano, contaremos com novidades. Sabemos a ansiedade que as pessoas estão para a volta dos torneios, e o prefeito Rodrigo Drable está retomando essas festas. A população pode ir tranquila e aproveitar à vontade com toda família – disse o secretário.

Beleza frisou ainda os benefícios que os eventos trazem para os produtores rurais e os distritos. “Nosso foco é no trabalhador rural. Buscamos valorizar os distritos e fomentar a economia local. As festas são muito importantes porque contribuem na geração de renda do homem do campo e divulgam seus trabalhos para a população”, pontuou.

Programação

Os torneios leiteiros estão agendados nas seguintes dadas:

Antônio Rocha – Dias 01, 02, 03 e 04 de junho.

Rialto – 06, 07, 08 e 09 de julho.

Nossa Senhora do Amparo – 31 de agosto; 01,02 e 03 de setembro.

Agrofest

Já a Agrofest acontece em Santa Rita de Cássia nos dias 03, 04, 05 e 06 de agosto. Neste ano de 2023, a festa irá para sua 14ª edição. O principal intuito é fortalecer a agricultura familiar entre a comunidade.

A festa terá barracas com comidas típicas produzidas pelos produtores locais. Além de incentivar a cultura raiz, haverá ainda apresentações musicais, abertas a toda população.