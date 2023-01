Barra Mansa divulga programação para o Carnaval 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 18:17 horas

Blocos de rua e atrações musicais vão animar a cidade em fevereiro

Barra Mansa – A animação vai envolver Barra Mansa em fevereiro, mês em que as tradicionais comemorações de Carnaval embalam o país. Os blocos carnavalescos irão animar diferentes bairros entre os dias 17 e 21, enquanto o Calçadão Dama do Samba, na Beira-Rio, vai receber atrações musicais exclusivas, a partir do dia 18. Um dos destaques será a presença de baterias das escolas do Grupo Especial do Rio. Festividades possuem apoio da Prefeitura e da Fundação Cultura.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, os desfiles alegóricos competitivos, conhecidos por algumas pessoas como “Carnaval Oficial”, exigem um investimento muito alto, considerando-se que muita coisa mudou nos últimos anos, tanto no orçamento, quanto na legislação que regulamenta os eventos em vias públicas.

O Carnaval de Barra Mansa este ano vai celebrar uma das manifestações mais populares da cultura brasileira, com a proposta de um evento mais descentralizado e voltado para a cidade como um todo.

“Não só aqui, mas em todo o Rio de Janeiro, vimos um crescimento dos blocos autônomos, que buscam fazer uma festa, ao invés de criar quesitos de concurso. O impacto disso é que a comunidade se envolve em um clima de harmonia para promover um evento com alto astral. Assim, cada bairro fomenta uma referência maior nos festejos e, consequentemente, vemos atividades por toda a cidade”, comentou Bravo.

Segurança

Durante reunião na última semana, Marcelo Bravo esteve reunido com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu; o comandante da Guarda Civil Municipal, Paulo Sérgio Valente; e o comandante do 28° Batalhão da Polícia Militar, Coronel Ronaldo Martins; para tratar das operações preventivas e também a segurança das principais áreas que receberão eventos nos dias de Carnaval.

“Por exemplo, as operações para o Bloco do Boi, que acontecem todos os dias e que tem o maior público no centro da cidade, recebem efetivo especial para conter carros de som, ambulantes entre outros elementos não regulamentados pela organização do evento. É importante que todos saibam que há um registro prévio para as autorizações, para poder garantir uma estratégia eficaz que ofereça conforto e segurança para quem participa da festa”, informou.

Sobre a legislação relacionada à organização de eventos na rua, especialmente no Carnaval, ele destacou que os interessados devem dar entrada nas documentações com antecedência de 40 dias. Para o próximo ano, quem tiver interesse em realizar eventos na rua, ou até mesmo em locais privados, precisa estar atento à data limite para protocolar as documentações na Secretaria de Ordem Pública – Avenida prefeito João Chiesse Filho, Jardim Boa Vista (Parque da Cidade).

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS:

17/02: Bloco Tradição – das 19h às 23h – Morro do Cruzeiro.

18/02: Bloco Me Beija Direito – das 13h às 17h30 – Centro.

Bloco do Boi – das 16h às 20h – Roberto Silveira.

19/02: Arrastão do Povão – de 12h às 20h – Vista Alegre.

Bloco do Boi – das 16h às 20h – Roberto Silveira.

20/02: Bloco do Boi – das 16h às 20h – Roberto Silveira.

21/02: Arrastão do Povão – de 12h às 20h – Vista Alegre.

Bloco do Boi – das 16h às 20h – Roberto Silveira.

CALÇADÃO DAMA DO SAMBA – de 18 a 21 de fevereiro:

14h às 17h: matinê para a criançada.

17h às 22h: baile com show (atrações musicais ainda serão confirmadas).