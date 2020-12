Barra Mansa diz que tem sobrecarga na Saúde

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 14:46 horas

Segundo prefeitura, problema estaria ocorrendo por causa de pacientes vindos de Volta Redonda; Secom de VR nega

Volta Redonda e Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa afirmou que “com a paralisação do pronto-socorro do Hospital do Retiro, em Volta Redonda, na última quarta-feira (2), pacientes do município têm procurado atendimento na rede de emergência da cidade vizinha, Barra Mansa”. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Volta Redonda negou que pacientes da cidade estejam precisando procurar atendimento em Barra Mansa, por causa de uma suposta paralisação no Hospital do Retiro. De acordo com a Secom-VR, o atendimento naquele estabecimento de saúde está normal, depois de alguns problemas durante a transição da OS para o município.

A Secretaria Estadual de Saúde também desmentiu a informação, dada pela Prefeitura de Barra Mansa, de que o “Hospital Regional Zilda Arns que anunciou que não receberá novos pacientes de Volta Redonda e região com o novo coronavírus”. Segundo a secretaria, existe uma “fila única” para atendimento de casos de Covid-19 no Estado do Rio, e mesmo que não haja vaga no Zilda Arns, a pessoa será encaminhada para a unidade mais próxima que as tiver.

O prefeitura de Barra Mansa também afirma que “o atendimento especializado no combate à Covid-19 mais próximo de Volta Redonda é o Centro de Triagem e Tratamento Covid-19, localizado na Região Leste de Barra Mansa. A unidade de saúde, assim como outras da rede municipal, tem acolhido pacientes que não conseguem se consultarem Volta Redonda”.

Essa afirmação, contudo, é contestada pela informação de que “o Centro de Doenças Respiratórias (CDR), que foi transferido para a unidade da Atenção Básica do bairro Volta Grande, que já funciona como referência para a doença”, dada pela Prefeitura de Volta Redonda quando as instalações do Hospital do Idoso foram removidas para diversos estabelecimentos de saúde da rede municipal.

Hospital São João Batista opera normalmente

O diretor médico do Hospital São João Batista, Flávio Reis, afirmou em entrevista ao DIÁRIO DO VALE que o estabelecimento de saúde está funcionando normalmente e que a equipe, tanto de médicos quanto de outros profissionais, está completa. Ele informou também que os salários na unidade estão regularizados, com o pagamento de outubro quitado e o de novembro programado para ser pago durante o mês de dezembro.

O diretor médico disse ainda que está havendo uma certa sobrecarga na emergência, causada por pessoas que estariam vindo do Hospital do Retiro, onde esse setor estaria paralisado, segundo as informações que chegaram a ele. No entanto, mesmo com a demanda extra, os atendimentos estão ocorrendo normalmente.

Sobre a falta de insumos e medicamentos, Flávio Reis afirmou que está praticamente sanada:

— Há cerca de duas semanas, quando assumimos, havia muita falta de material médico e até de limpeza. Mas conseguimos receber o que era mais urgente, graças a um trabalho intenso. Pode até haver alguma falta pontual, mas nada que impeça os atendimentos e procedimentos — disse.