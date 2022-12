Barra Mansa: Drable terá R$730 milhões no orçamento de 2023 - Diário do Vale

Barra Mansa: Drable terá R$730 milhões no orçamento de 2023

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2022, 15:11 horas

Orçamento para 2023 é 22% maior que do ano anterior

Barra Mansa – Os vereadores de Barra Mansa votaram e aprovaram o orçamento do município, para 2023. Em sessão realizada nesta segunda-feira (19), os parlamentares outorgaram a lei orçamentária, elaborada pelo executivo municipal, que estimou as despesas para o próximo ano no valor de R$ 730 milhões.

Seguindo os mesmos critérios dos anos anteriores, as secretarias de Educação e Saúde serão as que mais receberão recursos. Sendo destinados R$ 202.680.000,00 e R$ 149.660.000,00, respectivamente, às Pastas.

A previsão orçamentária de 2023 teve um acréscimo de R$ 131.900.000,00 (cento e trinta e um milhões e novecentos mil reais), em relação ao orçamento previsto para 2022.

A mensagem do Executivo com a previsão orçamentária está disponível em: https://sapl.barramansa.rj.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/5135/msg_22-22.pdf