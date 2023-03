Barra Mansa e MRS discutem obras de passagem de nível no trecho ferroviário - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 19:35 horas

Reunião foi realizada nesta quinta-feira (9); propostas serão avaliadas pela Secretaria de Manutenção Urbana

Barra Mansa – Representantes da Secretaria de Planejamento Urbano de Barra Mansa receberam para uma reunião, nesta quinta-feira (9), uma equipe da MRS Logística para a apresentação de mais um projeto que faz parte das obras de passagens em nível de pedestres e veículos.

Barra Mansa conta hoje com seis pontos em que o tráfego de pedestres e veículos cruza com a passagem dos trens. Durante o encontro desta quinta-feira os profissionais da MRS explicaram os detalhes referentes às obras das passagens de nível de pedestre, assim como a implantação das novas cancelas eletrônicas para as passagens de nível de veículos.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, informou que as propostas apresentadas hoje irão passar por uma avaliação técnica de sua equipe. Após aprovação, elas serão apresentadas para o prefeito Rodrigo Drable. Assim que o Executivo der o aval, a MRS irá iniciar as intervenções na cidade.

O assistente de relações institucionais da MRS, Rodrigo Marcos, reforçou que a intenção da empresa é, primeiramente, fazer uma aproximação com o município, buscando atender melhor às necessidades existentes.

“Nós queremos diminuir o conflito urbano entre a ferrovia e a cidade. Quem melhor conhece a população é o setor técnico e o secretariado. Este mês estamos apresentando todos os projetos que a gente tem e, logo em seguida, vamos fazer o protocolo formal para que essas obras comecem já em abril e possam ser concluídas em julho deste ano”, contou Rodrigo, acrescentando que a MRS irá investir na acessibilidade dos pedestres, já que algumas passagens ainda não abrangem esse aspecto.

A Prefeitura foi representada pelo secretário titular da pasta, Eros dos Santos, juntamente com o coordenador Inácio Lino Pereira e o assessor Jorge Alberto Leal de Almeida. O vereador Marquinho Pitombeira também esteve presente.

O Prefeito Rodrigo Drable está em Brasília para acompanhar a licitação da terceira fase das obras de readequação ferroviária

O prefeito Rodrigo Drable esteve nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, com o secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano, com o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão, e com o diretor de Infraestrutura Ferroviária, Eloi Angelo Palma Filho. O encontro aconteceu por conta da relicitação dos serviços que integram as obras de readequação ferroviária no município, que está marcada para esta sexta-feira, dia 10, às 15 horas, em Brasília . O valor estimado é de R$41.686.503,96 milhões.

Este ano o projeto entra em sua terceira etapa de execução, com a implantação e recuperação de pavimentação, drenagem, paisagismo, sinalização e iluminação da readequação ferroviária. Outro avanço alcançado esta semana foi a concretagem sobre o sistema de pisos da ponte rodoviária localizada próxima ao Fórum.