Barra Mansa e Quatis definem detalhes da ‘Rota da Fé’

Barra Mansa – Com o objetivo de promover o Turismo Religioso, aliado à cultura e às tradições da região, especialmente nos distritos de Amparo e Floriano, em Barra Mansa, e na cidade de Quatis, os últimos planejamentos da ‘Rota da Fé’ foi tema de encontro na tarde desta terça-feira (29), entre representantes das duas cidades e da Cúria Diocesana. A iniciativa é elaborada pela coordenadoria de Turismo e Artesanato da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa. O Sebrae também promove a ação, com objetivo de identificar as potencialidades e melhorar a experiência turística para os visitantes.

O encontro contou com a presença do chefe do Executivo de Quatis, Aluísio d’Elias; dos padres Paulo Sérgio e Ronaldo Santos; de representantes do Sebrae; do presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda; da coordenadora de Turismo e Artesanato de Barra Mansa, Bhella Santos; dos secretários municipais Cesar Carvalho (Desenvolvimento Econômico) e Mário Jorge (Juventude, Esporte e Lazer); entre outras lideranças.

Bhella Santos disse que a Rota da Fé é um divisor de águas para os municípios e que o projeto foi muito esperado pelas cidades. “Estamos unindo forças com o Sebrae para impulsionar o Turismo Religioso, que primeiro tem que ser para o morador; para os que estão nas localidades. Se for bom para eles, será positivo para quem percorrer a rota. Teremos capacitações para os empreendedores e garantir o apoio às comunidades locais para o sucesso dessa iniciativa. Esperamos um incremento no turismo e também um resgate das tradições religiosas ”, falou a gerente de Turismo de Barra Mansa.

O prefeito Luiz Furlani destacou que cabe ao poder público dar a estrutura necessária. “Estamos aqui para viabilizar a estrutura para que as localidades se desenvolvam, para que o turismo aconteça, para que os artesãos e produtores estejam capacitados e que possamos oferecer uma experiência plena aos nossos futuros visitantes – destacou o prefeito Furlani.

Aluísio d’Elias enfatizou o papel do governo municipal. “O suporte é muito mais eficiente para os microempreendedores envolvidos neste projeto (cerca de 20), com estrada e estrutura, por exemplo, pois os empreendedores como promotores das ações geram um sentimento de pertencimento muito mais forte”, ressaltou o prefeito de Quatis.

Padre Paulo Sérgio, que é o coordenador geral Diocesano de Pastoral, destacou as capacitações programadas para preparar os envolvidos no projeto.

“Temos, inclusive, uma comissão de bens culturais com oficinas programadas para os funcionários das igrejas históricas. O objetivo é capacitá-los para desenvolver esse turismo religioso. Então, penso que a conjuntura é favorável e a gente se alegra com esse projeto e parceria com as prefeituras”, destacou.

Pré-lançamentos e lançamento

O pré-lançamento do Projeto Rota da Fé está previsto para acontecer no dia 15 de agosto deste ano, em Barra Mansa – na Festa de Nossa Senhora de Amparo. Em Quatis, a previsão é que ocorra em 7 de outubro, na Festa de Nossa Senhora do Rosário.

Já o lançamento oficial deve acontecer no dia 11 de outubro, no Santuário Diocesano Coração Eucarístico de Jesus, no distrito Floriano, em Barra Mansa.