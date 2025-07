Barra Mansa e Volta Redonda avançam na digitalização da gestão pública

Sul Fluminense – As cidades de Barra Mansa e Volta Redonda deram novos passos rumo à modernização da administração pública com iniciativas voltadas à transformação digital. Nesta quarta-feira (16), ambos os municípios anunciaram ações para facilitar o acesso da população aos serviços e promover mais transparência, agilidade e economia na gestão.

Em Barra Mansa, representantes da Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos e Inovação (SubGePi) apresentaram aos secretários e dirigentes municipais o layout do aplicativo que está sendo desenvolvido para a prefeitura, por meio de uma parceria com a Nova UBM e a Faeterj. O projeto tem envolvimento direto de professores e alunos dos cursos de Engenharia de Software e Sistemas para Internet.

Durante o encontro, também foram coletadas sugestões de cada secretaria para compor as funcionalidades do aplicativo, que pretende facilitar a interação entre população e governo.

“Esse aplicativo vai facilitar bastante a comunicação do munícipe com as secretarias. Depois que o cidadão baixar o aplicativo e fizer alguma solicitação, toda essa conversa será transferida diretamente para o WhatsApp, tornando a interação ainda mais prática”, explicou Carlos Eduardo Dutra, coordenador de Avanço Tecnológico da prefeitura.

Além disso, Barra Mansa também avança com a implantação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), plataforma digital que substitui documentos em papel e trâmites físicos por processos eletrônicos. O projeto será implantado com apoio do Programa RJ Digital Municípios, do Governo do Estado.

“É mais uma prova de que Barra Mansa investe em tecnologia como ferramenta de transformação e não vai parar por aqui”, afirmou o secretário de Administração, Gabriel Resende.

Já em Volta Redonda, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Quinto, esteve no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto para assinar o termo de adesão ao SEI, que agora também será implementado no Legislativo.

Com isso, o município amplia a digitalização iniciada em 2023 no Executivo e fortalece a integração entre os poderes. A expectativa é que a medida traga ainda mais eficiência à tramitação de Projetos de Lei e demais processos legislativos.

“Modernizar a Câmara é um compromisso com a população. O SEI já transformou a gestão municipal e agora vai facilitar ainda mais a relação entre os poderes”, destacou Edson Quinto.

A implantação do sistema em Volta Redonda é coordenada pela Secretaria de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), comandada por Cora Peixoto, que já compartilhou a experiência da cidade com outras administrações da região, como Angra dos Reis, Barra do Piraí e Resende.