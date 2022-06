Barra Mansa: educação ambiental e doação de mudas abrem a Semana do Meio Ambiente

Matéria publicada em 6 de junho de 2022, 20:31 horas

Programação segue até o próximo sábado, dia 11, com diversas atividades

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, iniciou nesta segunda-feira (9), a Semana do Meio Ambiente. A primeira ação aconteceu na Praça da Matriz, no Centro, com doações de mudas frutíferas e nativas da mata atlântica para os moradores. O evento ocorreu das 9h às 13h e também contou com uma ação de educação ambiental, na qual os guardas presentes entregaram materiais de bem-estar animal para os munícipes participantes, conscientizando sobre a preservação da natureza e sobre os bons tratos.

O gerente de Reflorestamento da cidade, Gilson de Assis, comentou sobre a realização do projeto ‘Disque Mudas’ e das demais atividades realizadas.

– É ímpar poder alertar as pessoas sobre a importância do meio ambiente e deixar todos inteirados nas nossas atividades na Semana do Meio Ambiente. Começamos com o ‘Disque Mudas’, que permitiu a entregas de plantas e um pouco de conscientização para os envolvidos sobre o bem precioso de todos, que é o meio ambiente – destacou Gilson.

Quem também falou sobre a importância da Educação Ambiental foi o gerente de Fiscalização, Felipe Rodrigues.

– Estamos dando nesta semana um passo muito importante para promover as ações em prol do meio ambiente. Estamos com o intuito de instruir as pessoas sobre a importância das mudas e da preservação do meio ambiente como um todo, com atividades básicas de descarte correto de resíduos, o cuidado com os animais, a realização do plantio, entre outras atividades.

A Semana do Meio Ambiente segue até o dia 11 no município com diversas atividades. Confira as demais atividades:

– Terça-feira (7): Plantio educativo com alunos da rede municipal, das 10h às 14h.

– Quarta-feira (8): Conferência de Meio Ambiente, no Parque Natural Municipal de Saudade, das 8h às 17h.

– Quinta-feira (9): Oficina de compostagem, no Parque Natural Municipal de Saudade e Ação de educação ambiental, no Centro Educacional Recontando do Saber, das 10h às 12h.

– Sexta-feira (10): Descarte solidário, doação de mudas e recolhimento de “lixo eletrônico”, no Corredor Cultural, das 9h às 13h.

– Sábado (11): Encerramento da Semana de Meio Ambiente – Corredor de Sustentabilidade e Bem-estar, no Corredor Cultural, das 9h às 13h.