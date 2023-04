Barra Mansa elege vencedora do concurso Miss Melhor Idade - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 12:58 horas

Evento ocorreu no Clube Municipal e contou com a participação de oito candidatas

Barra Mansa – Cada etapa da vida tem sua peculiaridade, charme e beleza e, para ressaltar o compromisso que Barra Mansa tem com as pessoas mais experientes, o Centro de Atendimento ao Idoso promoveu, na última quarta-feira (05), mais uma vez a edição do concurso Miss Melhor Idade. O evento que reuniu oito candidatas, teve como vencedora Vanilda Alves Barros.

A segunda colocação ficou com Maria Virgínia Souza Moura, coroada rainha da melhor idade, seguida da terceira colocada Leila Regina Silva Cintra, nomeada princesa do concurso. O evento foi realizado no Clube Municipal, no Centro, e contou com a participação da vice-prefeita, Fátima Lima, do vereador Eduardo Pimentel e do deputado federal Luiz Antônio Corrêa.

Prestigiando o evento, e fazendo parte da mesa do júri, a vice-prefeita Fátima Lima falou sobre a valorização da mulher na terceira idade. “Esse evento mostra que a Prefeitura valoriza a terceira idade do município e está sempre antenada com as políticas públicas, principalmente aquelas que são voltadas para esse grupo”, disse Fátima.

O coordenador do Centro de Atendimento ao Idoso, Jessé Mendes, destacou a importância da realização do evento na vida das idosas do município. “A ideia é proporcionar um dia agradável e contribuir para a melhora na qualidade de vida das idosas participantes, através do lazer e da manutenção da autoestima”, ressaltou Jessé.