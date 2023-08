Barra Mansa elimina transmissão vertical de HIV/AIDS

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa recebeu nesta segunda-feira (28), uma equipe técnica do Ministério da Saúde. O objetivo da visita, que terá continuidade nesta terça-feira (29), foi para analisar os equipamentos do município para certificação do Selo Ouro de Boas Práticas pela Eliminação da Transmissão Vertical de HIV/AIDS, durante o período de gestação. O encontro aconteceu no Parque Natural de Saudade, e contou com a participação de representantes do grupo que compõe a rede de atendimento e acolhimento dos pacientes com HIV no município.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Sergio Gomes, a equipe técnica irá conhecer os serviços realizados desde atenção primária, maternidade, serviço de referência e Unidade de Acolhimento. Ele ainda ressaltou que o município tem desenvolvido um trabalho que tem gerado resultados positivos. “Nós conseguimos montar uma equipe que trabalha diariamente em buscas de melhores resultados. Vamos continuar investindo em capacitações e novos conhecimentos, pois nosso objetivo, além de prestar o devido atendimento, é abraçar e acolher os nossos pacientes”, frisou o secretário.

Para Juliana Russi, coordenadora de Atenção Básica e Saúde de Barra Mansa, receber a equipe técnica do Ministério da Saúde é um grande reconhecimento do trabalho. “Receber a certificação representa muito mais que um selo, é uma forma de reconhecimento e valorização do nosso trabalho. Quando recebemos uma gestante, que no pré-natal teve o diagnóstico positivo do HIV, já iniciamos o trabalho de alto risco no Hospital da Mulher. Após o nascimento da criança fazemos o acompanhamento com infectologista pediatra e doamos o leite”, explicou Juliana.

Uma das representantes do Ministério da Saúde, a consultora técnica da Coordenação Geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Pâmela Gaspar, parabenizou Barra Mansa pelo trabalho desenvolvido. “É motivo de grande alegria e satisfação poder ver como o trabalho da cidade vem dando certo. Estamos aqui com o objetivo de avaliar, mas também aprender. É muito importante permitir o acesso de todos aos programas de assistência. Precisamos fortalecer cada vez mais, para garantir que crianças nasçam livres do HIV”, concluiu a consultora.