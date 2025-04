Barra Mansa encerra edição do programa “Páscoa da Família”

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa encerrou com festa a primeira edição da ‘Páscoa da Família’ neste sábado (19). Com atividades que ocorreram entre os dias 11 e 17 de abril na Avenida Roosevelt Brasil, a celebração chegou ao distrito de Amparo, para um dia de diversão para as crianças da localidade. A ação foi coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e pela Fundação Cultura, que montaram uma estrutura para garantir a alegria dos pequenos. O evento contou com brinquedos, pipoca, algodão-doce, pintura facial, apresentação de mágica e a tão esperada presença do coelho da Páscoa, que distribuiu ovos de chocolate para a garotada.

A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, ressaltou a importância de levar a festividade ao distrito de Amparo, uma vez que a distância do centro da cidade pode dificultar a participação de muitas crianças.

“A ideia foi precisamente essa – aproximar e garantir que todas as crianças da cidade pudessem aproveitar as atividades e fortalecer o vínculo entre o governo municipal e a comunidade”, afirmou. Joseane destacou ainda que mais ações deste tipo serão realizadas no distrito, com o intuito de aproximar o governo dos cidadãos.

O prefeito Luiz Furlani também participou das programações e compartilhou sua satisfação com o sucesso da Páscoa da Família.

“Milhares de crianças puderam viver a magia da Páscoa em um ambiente familiar, repleto de atrações. Ao todo, distribuímos quase 10 mil ovos de chocolate. Cada sorriso, cada olhar de alegria foi uma recompensa incrível. Esse momento é muito especial, e é uma honra poder compartilhar isso com as famílias de Barra Mansa”, declarou.