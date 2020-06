Barra Mansa entra junho com menor valor médio no preço da gasolina na região

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 09:55 horas

Barra Mansa – A ANP (Agência Nacional de Petróleo) divulgou os resultados da pesquisa de preços da gasolina, cobrados em postos de combustíveis das maiores cidades do Sul Fluminense. Entre o fim de maio e o início de junho, Barra Mansa ficou com menor valor médio entre os municípios pesquisados: R$ 4,410.

O chamado “desvio padrão” ficou em R$ 0,18 na cidade, que tem também o posto com a gasolina mais barata, ao menos entre as unidades pesquisadas pela ANP. Em um posto localizado na Avenida Presidente kennedy, no bairro Ano Bom, no dia 2 de junho o combustível estava sendo vendida a R$ 4,099. Por outro lado, outro posto localizado no Centro da cidade comercializava o mesmo produto a R$ 4,739.

Resende tem preço médio da gasolina em R$ R$ 4,426 e menor desvio padrão da pesquisa regional, com R$ 0,14. Cortado em grande extensão pela Rodovia Presidente Dutra, Resende tem ainda uma curiosidade: o maior e o menor preço estão na estrada federal. O posto mais barato está no Km 306, próximo ao bairro Alambari, onde a gasolina é vendida R$ 4,199. O mais caro fica no Km 303, no Paraíso, com o litro custando R$ 4,699.

Cidade com maior frota no Sul Fluminense, Volta Redonda tem preço médio da gasolina de R$ 4,434 e um desvio padrão de R$ 0,16. Assim como em Resende, o valor mínimo cobrado foi de R$ 4,199 e o valor máximo de R$ 4,699. A gasolina mais cara estava em um posto localizado no bairro Conforto e a mais barata no Santa Cruz.

Angra dos Reis continua destoando da média cobrada nas outras cidades do Sul Fluminense, com litro da gasolina avaliado em R$ 4,763. O desvio padrão igualmente é o mais caro: R$ 0,28. O valor mínimo cobrado é de R$ 4,499 em um posto localizado na Rodovia Rio-Santos, próximo ao Bracuí. Já a gasolina mais cara sai a R$ 5,299, na Estrada das Marinas, na Praia do Jardim.