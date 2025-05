Barra Mansa entrega certificados de gerenciamento de projetos a servidores

Barra Mansa – Com foco na qualificação dos funcionários públicos, a Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com a Nova UBM, certificou 51 servidores no Curso Básico de Gerenciamento de Projetos até esta terça-feira (6). Devido à alta demanda, novas turmas foram abertas e terão início no dia 13 de maio, com a participação de mais 33 servidores.