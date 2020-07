Barra Mansa entrega cestas básicas para cerca de 17 mil famílias durante pandemia

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 16:35 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa já ajudou aproximadamente 17 mil famílias de alunos matriculados na rede pública de ensino com a entrega de cestas básicas desde o início da pandemia da Covid-19, no município.

De acordo com a Secretaria de Educação, já foram entregues 18.852 cestas básicas, sendo 12 mil na primeira etapa e 6.852 até o momento. A previsão é que a ação seja realizada nas 68 unidades públicas de ensino até o dia 21.

Cerca de 598 famílias com crianças matriculadas no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva e na creche Espaço Do Saber receberam o auxílio, neste sábado (04). Na próxima segunda-feira (6), será a vez do Colégio Municipal Clécio Penedo distribuir 614 cestas.

Escolas

Ainda serão atendidas as famílias das escolas Damião Medeiros, Argemiro De Paula Coutinho, Nono Reis, Vila Elmira, Belo Horizonte, Eliete De Oliveira Ferreira, Carlos Augusto Haasis, Bairro Cajueiros, Lions, Presidente Tancredo Neves, Independência e Luz, Iracema Pamplona Chiesse, Rotary Clube, Jayme Oscar Pinho De Carvalho Junior, Reginaldo Araujo, Eulália Gouvêa Pereira, Adelaide Duarte Flores, Provedor Sebastião de Paula Coutinho, Doutor Djair Machado Gomes, Humberto Quinto Chiesse e Santa Rita; os colégios Doutor Elvino Alves Ferreira, Washington Luiz, Prefeito Marcello Drable, Prefeito Leonísio Sócrates Batista e Joaquim Maria da Silva; as creches Padre Adalberto, Menino Jesus, Dom Waldyr Calheiros e Professor Constantino Rebello Junior; os Cieps 483 Ada Bogato e 054 Professora Maria Jose Machado De Carvalho; o Jardim de Infância Municipal Professora Julia Varella; o Núcleo Infantil Campo da Paz e o Núcleo de Educação Infantil Eny do Nascimento Mariano; o Centro Municipal de Atendimento Educacional (Cemae) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Vinicius Pires de Barros, comentou que foi traçada uma logística para que a entrega aconteça de forma ágil e eficiente.

– Nossa meta é atender aos nossos alunos de forma plena, agilizando as entregas e oferecendo meios seguros para que as famílias recebam as cestas básicas. Vamos ajudar nossos alunos, garantindo que eles tenham uma alimentação de qualidade – disse.