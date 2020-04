Barra Mansa entrega cestas básicas para famílias da Região Leste

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 18:06 horas

Barra Mansa– A prefeitura deu continuidade neste sábado, dia 25, a entrega das cestas básicas para família de alunos da rede pública de ensino. Ao todo, foram entregues 1.150 cestas básicas, em substituição a merenda escolar, informou a prefeitura.

As entregas aconteceram em polos montados na Escola Bairro Nove de Abril e no Colégio Joaquim Rodrigues Peixoto Junior, no Boa Vista II. As unidades de ensino também atenderam alunos das escolas municipais bairro Cajueiro, Lions, no Santa Inês, Carlos Augusto Haasis, no Boa Vista I, CIEP 483 – Ada Bogato, no Paraíso, e no Núcleo Infantil Eni do Nascimento Mariano, no Boa Vista II.

A prefeitura está distribuindo 12 mil cestas básicas, adquiridas com recurso próprio e entregues para estudantes matriculados no ensino fundamental, educação infantil e creches. O secretário de Educação, Fernando Vitorino, informou que ação já atendeu mais de cinco mil famílias.

– As entregas estão ocorrendo dentro da normalidade, com sucesso absoluto. Já estamos quase na metade de toda a rede de ensino, cerca de seis mil cestas básicas entregues. Estamos trabalhando para que até o próximo fim de semana a gente tenha distribuído as 12 mil cestas. É uma mostra do que o governo municipal tem feito neste contexto – disse.

Vitorino ainda destacou a solidariedade de famílias que por não precisarem do auxílio, abrem mão do benefício.

– Algumas famílias estão declinando, dizendo que não precisam e orientando a doação para outros – falou.

É o caso da Juliana Nogueira, mãe de um dos alunos da Escola Municipal Bairro Nove de Abril.

– Graças a Deus, minha família, nesse momento, não necessita desse auxílio, mas agradeço em nome de todos aqueles que irão ser ajudados e que talvez nós nem soubéssemos ou pudéssemos ajudar. Quero parabenizar a todos os envolvidos nessa jornada de manter o sustento básico daqueles que necessitam nesse momento, prefeitura, funcionários e todos os demais. Ver funcionar algo em prol da população é um alento, um suspiro que traz esperança de que iremos vencer essa situação. Iremos passar por essa pandemia com amor ao próximo e empatia – agradeceu a moradora.