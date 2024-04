Barra Mansa entrega reforma de campo no bairro Roberto Silveira

Barra Mansa – A reforma do Campo Magno Oliveira (Maguinho), localizado na Beira Rio, no bairro Roberto Silveira, foi entregue na noite de quinta-feira (4). O espaço recebeu obras de revitalização, incluindo um novo alambrado e iluminação de LED. A solenidade contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable, dos secretários municipais, do presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares, do vereador Luiz Furlani, além de familiares de Maguinho e moradores da localidade.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Rodrigo Drable se lembrou de sua amizade com Maguinho. “A reforma deste espaço de esportes e lazer veio através de uma demanda do vereador Paulo Sandro, que no mesmo momento me externou a vontade de que a área levasse o nome do Maguinho. Esta é uma homenagem justa e muito pequena diante do imenso carinho que todos nós tínhamos por ele. Maguinho foi um grande amigo, um irmão, que nos deixou muita saudade”, expressou Drable.

O presidente da Câmara, Paulo Sandro, recordou a importância que Maguinho teve para a comunidade do bairro Roberto Silveira e para o início de sua carreira política.

– Esta é uma noite de muita felicidade e saudade. Meu coração está em festa por poder estar aqui recordando a vida desse grande amigo. Agradeço a todos os envolvidos, entre eles o prefeito Rodrigo e a família do Magno, pela oportunidade de podermos estar aqui hoje homenageando esse homem que estava sempre com um sorriso no rosto e disposto a ajudar todo mundo. Tenho muita gratidão a ele e hoje, se ele ainda estivesse entre nós, o vereador seria ele, já que na época nós tínhamos esse projeto. A sua partida foi muito sentida por todos nós, mas ao mesmo tempo me fez ter a vontade de manter esse legado e ingressar na política”, relatou Paulo Sandro.

O vereador Luiz Furlani também se recordou de sua convivência com Maguinho e destacou a importância de espaços públicos como esse para a comunidade. “O Maguinho por onde passava transbordava alegria e felicidade com o seu jeito amigo, parceiro e acolhedor. E ele era um grande torcedor, presença constante quando nós jogávamos no ginásio, espaço importante para desenvolver o esporte que, juntamente com a educação, é um vetor de transformação na vida de crianças e adolescentes. Eu quero parabenizar o prefeito pelo direcionamento que tem dado às secretarias da nossa cidade, para que aos poucos a recuperação de espaços como esse aconteçam cada vez”, afirmou.

A mãe de Maguinho, Guilhermina Marques, expressou muita gratidão pelas homenagens ao seu filho: “O meu coração está feliz e tranquilo. Eu só quero demonstrar minha gratidão por vocês e pelo povo da Várzea, que gostava demais do meu filho.. Muito obrigado, de coração”, finalizou.