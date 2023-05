Barra Mansa: Escola Vocacionada recebe formação sobre Festival Interativo de Música e Arquitetura 

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 18:23 horas

Barra Mansa – A Escola Vocacionada à Música de Barra Mansa – CIEP 485, localizada no bairro Bom Pastor, promoveu nesta terça-feira (9), um encontro com representantes de Música e Arquitetura do Rio de Janeiro. Na ocasião, houve uma formação para os professores da escola onde foi detalhado como é elaborado o Festival Interativo de Música e Arquitetura (FIMA).

A FIMA tem como objetivo transmitir ao público, de todas as idades, a importância de preservar o patrimônio cultural de edifícios encontrados em todo país. Esta é a segunda edição do Festival. Para ministrar a formação em Barra Mansa, estiveram presentes o compositor, produtor cultural e diretor artístico da FIMA, Pablo Castellar, a arquiteta e urbanista Noemia Barradas, a arquiteta Simone Algebaile e o designer e coordenador das visitas guiadas do Palácio Tiradentes, Fernando Ebert.

O coordenador musical da Vocacionada, Giliade Lima, enfatizou o valor do festival e destacou como é importante a participação dos alunos e docentes.

– Esse festival foi iniciado durante a Pandemia, em 2020. Eram feitos vídeos com captura em 360° e enviados aos alunos para conhecerem diversas obras de arquitetura nacional e internacional. A Escola Vocacionada à Música foi uma das escolhidas para participar desse Festival que acontece ao longo de maio, com workshops, aulas de instrumentos, entre outras. Nossa ação será de caráter formativo, com objetivo de trazer para o professor a riqueza de detalhes do Palácio Tiradentes e fazer o link dessa arquitetura com a música – ressaltou Giliade.

A arquiteta e urbanista Noemia Barrada revelou o que o festival busca. “Queremos apresentar edifícios com base nos elementos que os compõem. Buscando destacar mostras de arquitetura, arte e música, nós valorizamos o patrimônio cultural, criando sinergia entre linguagens artísticas e novos conhecimentos”.

No dia 26 de maio haverá o grande momento: os estudantes de Barra Mansa irão à capital fluminense conhecer o Palácio Tiradentes, que é a sede da ALERJ (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). A viagem será uma complementação do que foi iniciado em Barra Mansa nesta terça-feira.