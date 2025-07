Barra Mansa está com matrículas abertas para EJA

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa (SME) está com matrículas abertas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do segundo semestre de 2025. As inscrições podem ser feitas nas seguintes unidades: Colégio Municipal Padre Anchieta, na Vista Alegre; Colégio Municipal Clécio Penedo, no Nova Esperança; e Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (CEI), no Centro. As matrículas seguem até esta sexta-feira (18). Podem se matricular alunos a partir dos 15 anos completos, sendo que as vagas são destinadas para a alfabetização até o 9º ano – Ensino Fundamental Anos Finais.

De acordo com a secretária de Educação, Linamar Carvalho, os alunos terão alimentação (jantar) e cartão de passe escolar. “A Educação de Jovens e Adultos é uma oportunidade real de transformação. É por meio dela que muitas pessoas, que não puderam estudar na idade certa, têm agora a chance de retomar os estudos, conquistar seus sonhos e mudar suas histórias. Para nós, é uma política pública essencial, porque promove inclusão, igualdade de oportunidades e contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais justa, onde todos têm o direito de aprender e se desenvolver ao longo da vida”, destacou a secretária.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do telefone (24) 2106-3501.