Barra Mansa estreia nesta quarta-feira (20) na Rio Copa Sub-23

Barra Mansa –

O Barra Mansa FC, estreará nesta quarta-feira (20), na Rio Copa Sub-23, contra o Royal Esporte Clube. A partida será realizada às 14h, no Estádio do Royal, em Barra do Piraí.

O Leão é o atual campeão da competição que terá formato semelhante ao da última edição.

Dez equipes participam da primeira fase e se enfrentam em turno e returno. Após 18 rodadas, as quatro melhores se classificam para a semifinal. Os dois times que avançarem disputarão a decisão em duas partidas.

O técnico Patrick Gomes, exaltou a boa pré-temporada, feita pelo time e disse que está confiante na conquista de uma vitória na estreia.

– Fizemos uma boa pré-temporada, conseguimos manter a base do ano passado e chegaram reforços que encaixaram no nosso time. Temos a exp ectativa de fazer uma boa estreia e conquistar a vitória em Barra do Piraí, disse o técnico.

Ele já definiu a equipe que entrará em campo com a seguinte formação: Felipe; Rômulo, Gomes, Richard e Gabriel Saar; Murilo, Jonas e Yrlan; Gabriel Leopoldino, Rafael Godão e Giva.