Barra Mansa: Feira do Empreendedor da Colônia vai celebrar o Dia das Mães

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 16:17 horas

Objetivo é fomentar o comércio local e levar entretenimento aos moradores

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa em parceria com a Associação de Moradores da Colônia, vai realizar no dia 07 de maio mais uma edição da ‘Feira de Empreendedorismo da Colônia’. Dedicado desta vez ao Dia das Mães, o evento tem o objetivo de fomentar as vendas. A ação vai acontecer na praça do ponto final do bairro, das 9h às 17h, com muita diversão, música e diversos expositores com artes, presentes, decoração, guloseimas, food trucks e outros itens.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, destacou a consolidação do evento e a participação popular:

– A feira surgiu em 2021 a partir de uma iniciativa dos próprios moradores, que procuraram a nossa Secretaria e nós abraçamos o projeto. O evento gera um resultado muito positivo no fomento da economia, não apenas da região da Colônia, mas da cidade como um todo. Muitos dos expositores são artesãos, que adquirem matéria-prima no comércio do Centro, por exemplo. Outro ponto que mostra o sucesso da iniciativa é o fato de atrair pessoas de diversos bairros e até de outras cidades – disse o secretário.

A organizadora da feira, Angélica da Silva Elias, falou da proporção que o evento tomou. A feira vai completar dois anos de realização e vai contar desta vez com expositores da Baixada Fluminense.

– Nós iniciamos apenas com empreendedores locais, entre os bairros Bocaininha e Rialto, e ganhamos proporções que não imaginávamos. Nesta edição nós seguiremos valorizando nossos expositores locais, que são a maioria, mas também destaco que teremos participantes de outros lugares, como Volta Redonda e até Nova Iguaçu, provando a seriedade do trabalho que estamos desenvolvendo. Agradeço o apoio dado pela Prefeitura, que é importante para que nós tenhamos nos firmado no calendário de eventos do município – disse Angélica.