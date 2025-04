Barra Mansa finaliza transição de linhas de ônibus na Região Leste

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Ordem Pública, finalizou, neste sábado (5), a substituição de todas as linhas de ônibus da Região Leste que eram operadas pela Viação Agulhas Negras. Com isso, os trajetos estão sob responsabilidade das empresas Cidade do Aço e Elite, encerrando um ciclo marcado por muitas reclamações da população, atrasos constantes e insegurança no transporte coletivo. A última linha substituída foi a que atende os bairros Nova Esperança e Jardim Primavera, e foi acompanhada de perto pelo prefeito Luiz Furlani.

Ainda de madrugada, Furlani embarcou em um dos novos ônibus e percorreu o trajeto junto com os passageiros. Durante o percurso, ele ouviu relatos e conferiu a recepção dos usuários à nova frota. O prefeito afrimou que esse contato direto com a população é essencial para garantir que as mudanças estejam, de fato, fazendo a diferença no dia a dia das pessoas.

“Hoje encerramos um ciclo e iniciamos uma nova fase no transporte da Região Leste. A Agulhas Negras sai de cena e entram empresas que estão oferecendo um serviço mais digno, seguro e eficiente. É uma conquista da população, que lutou, cobrou, acreditou. E é uma honra para mim, como prefeito, fazer parte desse momento histórico”, afirmou Furlani

A mudança foi motivada por anos de queixas da população sobre os ônibus sucateados e mal cuidados, com constantes atrasos e falta de segurança. O ponto mais crítico ocorreu no dia 12 de fevereiro, quando dois coletivos da Agulhas Negras colidiram no bairro Boa Vista II, deixando 40 pessoas feridas. A partir desse episódio, a Prefeitura, com apoio do Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) e do Governo do Estado, iniciou uma força-tarefa para garantir dignidade aos usuários do transporte público. A transição foi feita de forma gradativa nas últimas semanas.

Já haviam sofrido intervenção do Detro-RJ as seguintes linhas:

– Cidade do Aço: P.715 Mangueira, P.715A Recanto do Sol x Jardim Amália II, P.750 Jardim Primavera x Vila Rica.

– Elite: P.711 Vila Rica x Dutra, P.717 Vila Rica x Rua K1, P.714 São Judas Tadeu x Jardim Belvedere, P.716 Boa Vista x Jardim Amália, P.713 Boa Vista x Jardim Belvedere, P.710 Nove de Abril x São Geraldo.