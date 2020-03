Barra Mansa fiscaliza mais de 70 ônibus municipais nesta semana

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 10:15 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa realizou fiscalização de mais de 70 ônibus municipais, nesta semana, nas garagens das empresas Triecon e Colitur. As ações tiveram o objetivo de verificar o funcionamento dos elevadores de acesso para pessoas portadoras de deficiência.

As inspeções são realizadas todo mês, onde os fiscais vão ao local durante a madrugada, sem aviso prévio, para avaliar as condições dos ônibus. Se o veículo apresentar problemas, é feito a notificação do automóvel para solução imediata no prazo de 24h sob pena das sanções previstas com aplicação de multa.

O secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, destacou que a fiscalização é fundamental para bom funcionamento dos veículos.

– Elas são realizadas regularmente todos os meses. E, diariamente, nos terminais da cidade. Focamos na acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, tendo em vista o bom funcionamento deste dispositivo no transporte público – concluiu o secretário.