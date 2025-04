Barra Mansa fiscaliza serviços públicos durante a madrugada

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani criou o ‘Projeto Corujão’ para identificar as necessidades da população e implementar melhorias. O projeto, iniciado em 10 de março, conta com visitas noturnas e de madrugada aos bairros de Barra Mansa e unidades de saúde, como a Santa Casa, o Hospital da Mulher e a UPA, para verificar demandas.

Após cada visita, é elaborado um relatório e apresentado ao prefeito, que providencia as ações necessárias. “Nosso objetivo é garantir o funcionamento dos serviços. A coruja é um animal noturno, por isso o nome do projeto. Nossa equipe vai atuar 24 horas por dia para verificar o funcionamento e solucionar o que for necessário”, explicou o prefeito Furlani.

O subsecretário de Relações Institucionais e Governança Corporativa, Júlio Esteves, informou que já foram feitas mudanças, como a inclusão de um clínico geral na UPA, a instalação de uma cadeira odontológica e a reativação do ar-condicionado na recepção da Santa Casa. Além disso, houve redução na evasão de profissionais durante o turno noturno, o que diminuiu o tempo de espera no atendimento.

“O acolhimento à população é uma prioridade, e nos sentimos orgulhosos de participar dessa ação do prefeito Furlani”, disse Júlio Esteves.

O ‘Projeto Corujão’ já passou por mais de 60 localidades em Barra Mansa, que conta com 90 bairros e distritos. Ações do projeto ocorreram em áreas como Vila Delgado, Getúlio Vargas, Amparo, São Genaro, São Paulo, Apóstolo Paulo, Morro do Cruzeiro, entre outras.