Barra Mansa fortalece prevenção e combate ao Aedes aegypti

Barra Mansa – A Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa segue com o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e Zika. Visitas em residências para verificar possíveis focos de criadouro e rondas do carro fumacê estão sendo realizadas no município.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância Ambiental, Millena Borges, ressaltou como é essencial a colaboração e a participação da população. “O carro fumacê está fazendo seu primeiro ciclo, que dura em média três meses percorrendo todos os bairros de Barra Mansa. Neste mês de fevereiro, o fumacê segue com uma programação de ronda por todo município. É importante que os moradores acompanhem a programação para saber quando o veículo vai passar por sua localidade, deixando janelas abertas no final da tarde para o produto ter um alcance mais abrangente”, detalhou.

Além disso, a Vigilância em Saúde Ambiental também enfatizou a importância da prevenção contra o mosquito. Não deixar potes, vasos de plantas e pneus a céu aberto são algumas das atitudes a serem tomadas para que o Aedes aegypti não se prolifere.

As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.

Confira a programação do carro fumacê nos próximos dias:

– 19/02: Floriano e Vila dos Remédios

– 20/02: Pombal, Primavera e Faz. Do Salto (entrada)

– 21/02: Bocaininha após linha de Saudade até o Posto de Saúde e transversais

– 22/02: Colônia Santo Antônio, Loteamentos e transversais

– 23/02: Perimetral

– 26/02: Cotiara (após o viaduto) e Vila Independência

– 27/02: Jardim América e Monte Cristo II

– 28/02: Santa Clara

– 29/02: Jardim Marajoara

A programação está sujeita à alteração por conta de chuva ou vento forte, já que o carro não circula nessas condições. As informações podem ser conferidas diariamente no perfil da Prefeitura no Instagram: @barramansarj.