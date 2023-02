Barra Mansa ganha nova Escola Vocacionada Socioambiental - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 18:11 horas

Escola Municipal Gelson Silvino entra na matriz curricular voltada para a sustentabilidade



Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa anunciou a criação de uma nova escola vocacionada para o ano letivo de 2023. Com a metodologia utilizada na Escola Vocacionada Socioambiental Ciep 483 – Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, o município passa a adotar o mesmo sistema de ensino na Escola Municipal Gelson Silvino, localizada no bairro Moinho de Vento. A unidade foi escolhida através de um diagnóstico preliminar das condições estruturais, do corpo docente e da comunidade escolar.

O assessor pedagógico da Secretaria de Educação, Lucas Guimarães, ressaltou que a nova escola socioambiental vai permitir replicar a metodologia da primeira e proporcionar um aprendizado relevante e conectado com a natureza. “A equipe escolar da Escola Municipal Gelson Silvino tem realizado treinamentos junto à Escola Ada Bogato para aprender a lidar com as atividades socioambientais e adquirir conhecimento na área”, comentou.

Lucas acrescentou ainda que o processo de mudança na nova socioambiental é realizado de forma gradual com os alunos, permitindo que eles adquiram o protagonismo nessa transformação.

A diretora da escola, Paola Pereira, informou que a unidade já funciona de forma integral com oficinas educacionais e, a partir de agora, passa a ter atividades com foco nos objetivos do desenvolvimento sustentável. “Estar à frente de uma Escola Vocacionada Socioambiental é, sem dúvida, um desafio, pois a educação ambiental desperta no aluno a consciência de preservação e cidadania. Ele passa a entender, desde cedo, que precisa cuidar e preservar, para que haja equilíbrio entre homem e natureza, fazendo o uso racional dos recursos naturais”, destacou.

Aluno da Escola Municipal Gelson Silvino, Samuel Montovana, de 10 anos, está bastante empolgado com o novo caminho que a escola está seguindo. “Poder viver a experiência do contato com a natureza é empolgante. É importante incentivar o cuidado com o meio ambiente. Estou gostando muito das mudanças e fico feliz em conviver com a natureza”, comentou.

O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, enfatizou que o sucesso alcançado pela metodologia no ano passado foi essencial para que essa expansão ocorresse. “Vamos contar com duas escolas com foco em ensino com sustentabilidade em nosso município e, dessa forma, poderemos contribuir para a formação de jovens conscientes”, concluiu.

Volta às aulas

As aulas em toda a rede municipal de ensino de Barra Mansa retornaram nesta segunda-feira (13). São 16.290 estudantes matriculados atualmente na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para acompanhar de perto a retomada dos trabalhos, o secretário Marcus Barros visitou hoje as seguintes escolas municipais: Cajueiro, Lions, Nonô Reis, Nove de Abril, Santa Rita, Belo Horizonte, além da Escola Vocacionada Socioambiental Ciep 483 – Ada Bogato.

“Foi muito bom estar nessas escolas e ver toda a preparação carinhosa que os diretores fizeram para receber os alunos. Entrei nas salas e aproveitei para cumprimentá-los. É sempre bom ter esse contato mais próximo com todos envolvidos no processo educacional no município”, concluiu o secretário.