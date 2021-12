Barra Mansa ganha Núcleo de Atendimento de Documentação Básica e Sub-registro

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2021, 18:15 horas

Finalidade é garantir cidadania, inclusão social e dignidade aos cidadãos em situação de vulnerabilidade

Barra Mansa – O município ganhou um importante instrumento do governo estadual para dar visibilidade aos que ainda não se mostraram à sociedade. O prefeito Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima inauguraram na manhã desta quinta-feira, dia 2, o Núcleo de Atendimento de Documentação Básica e Sub-registro (NADBS), localizado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH). A finalidade é garantir cidadania, inclusão social e dignidade aos cidadãos em situação de vulnerabilidade. No local serão emitidos, gratuitamente, os seguintes registros civis: certidões de nascimento e casamento, carteira de identidade, CPF e título de eleitor. O atendimento é das 8h às 17h, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155, Centro.

Junto à entrega do Núcleo de Documentação aconteceu a reinauguração da SMASDH, que passou por amplas intervenções, garantindo melhores condições de atendimento aos usuários e de trabalho aos servidores. Também estiveram presentes no evento, secretários municipais; vereadores; vice-prefeito de Quatis, Paulo Vitor da Silva; subsecretária de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro, Luciana Calaça; e a superintendente estadual de Enfrentamento das Pessoas Desaparecidas, Jovita Belfort.

“É uma alegria construir uma relação com a assistência social do estado fora de momentos de tragédia, claro que nessas ocasiões tivemos amparo, mas é muito bom recebê-los nessas circunstâncias. Agradeço, através das representantes da Secretaria Estadual de Assistência Social, o secretário Matheus Quintal, o governador Cláudio Castro e o deputado Marcelo Cabeleireiro, que tem pleiteado importantes conquistas para a nossa cidade. Também preciso reconhecer a atuação do nosso secretário J. Chagas (Assistência Social), que é um dos integrantes da nossa equipe que acorda todos os dias ajudando a resolver os problemas da sociedade, fazendo valer a posição que ocupa”, disse Rodrigo.

Chagas agradeceu o empenho do prefeito em acolher a quem precisa e destacou a importância do Núcleo de Documentação e da reforma realizada na Secretaria. “Os serviços garantirão melhores condições de atendimento aos usuários e de trabalho aos servidores. Trabalhamos muito! Realizamos mais de 80 mil atendimentos este ano. Também foram reintegrados à sociedade e ao ambiente familiar, 14 pessoas que estavam em situação de rua. A função desta Secretaria é fazer o social e respeitar os direitos humanos. Estou muito feliz por receber mais um equipamento, agora do governo estadual, para auxiliar as pessoas”, destacou o secretário de Assistência Social de Barra Mansa, J. Chagas.

Luciana Calaça explicou que o Núcleo dará assistência a moradores da cidade e de outros municípios da região. “A documentação básica dá acesso a benefícios do governo e da Saúde Pública. Este aparelho do estado vai beneficiar a sociedade local e de cidades adjacentes”, disse Luciana; agradecendo a equipe envolvida no projeto: “gestores não são nada sem suas equipes. Vocês estão de parabéns”.

Jovita Belfort aproveitou para destacar que uma pessoa sem documentação é invisível para a sociedade. “O Brasil possui 3 milhões de invisíveis. São pessoas que não existem para o estado nem para a sociedade. Barra Mansa está de parabéns pelo que tem feito em prol das pessoas vulneráveis. Neste mês de dezembro, completa 17 anos que minha filha desapareceu. Inaugurar este núcleo em um período difícil para mim é um grande presente”, disse a superintendente de Enfrentamento das Pessoas Desaparecidas.

O bem em prática

Durante a entrega do NADBS e reinauguração da sede da Secretaria Municipal, Rodrigo Drable ressaltou que bons sentimentos e intenções precisam ser colocados em prática. Ele exemplificou o comportamento que transforma vidas através da história de Pedrinho. “Dentre tantos problemas, perdas e derrotas que a pandemia nos trouxe, tivemos muitas vitórias. Entre elas, a história do Pedrinho, que traduz o motivo de sairmos de casa de manhã e voltarmos cansados à noite”.

Pedrinho é registrado como Pedro Azevedo Costa, de 54 anos. Durante a pandemia, ele estava em situação de rua após enfrentar dificuldades financeiras, conflitos e consumo excessivo de álcool.

“Fui para o abrigo municipal durante a pandemia. Certo dia o prefeito chegou lá e eu pedi uma oportunidade para trabalhar. Não basta a pessoa nos oferecer, a gente tem que querer e buscar por isso. Graças a minha força de vontade eu consegui segurar na mão de quem a estendeu para mim. Tudo que a gente precisa às vezes é de uma oportunidade. Quando a gente faz nossa parte, Deus coloca pessoas certas para nos ajudar”, disse Pedrinho, que após anos nas ruas tem sua casa, família, arrumou sua documentação, participou de processo seletivo na Prefeitura de Barra Mansa e se tornou servidor público – motorista do Centro de Referência de Assistência Social desde agosto de 2021.

Reforma da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

A sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos passou por serviços de manutenção de grande proporção. Foi realizada pintura interna e externa, manutenção das redes de instalação elétrica e hidráulica, além da estruturação do setor de Sub-registro e reforma do estacionamento de veículos com 80 vagas.

Durante sua reinauguração, um varal solidário foi organizado no local, visando doação de roupas masculinas, femininas e infantis, além de brinquedos usados, porém, em bom estado de conservação. A iniciativa percorrerá os Centros de Referência de Assistência Social dos bairros Vila Coringa, Getúlio Vargas, Paraíso de Cima, São Pedro, Siderlândia e Vila Natal, além de outros equipamentos públicos.