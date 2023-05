Barra Mansa ganha primeiro eletroposto rápido do eixo Rio–SP

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 07:44 horas

Unidade começou a operar no Posto Metano, às margens da Rodovia Presidente Dutra; recarga gratuita é oferecida pela Volvo com objetivo de incentivar viagens mais longas com carros elétricos

Sul Fluminense – A Volvo Car Brasil inaugurou, nesta quarta-feira (24), seu primeiro eletroposto do eixo Rio – São Paulo, localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, no Sul do Estado do Rio. O evento contou com a presença do presidente do grupo para o Brasil e América Latina, Luís Rezende, e do proprietário do posto Metano, Carlos Omar Polastri, além de diretores da empresa, convidados e de jornalistas. Desde que iniciou suas operações com veículos elétricos, a Volvo registrou o emplacamento de 3.749 unidades. Somente em 2023, mais de 1.000 veículos elétricos foram vendidos.

A empresa tem investido cada vez mais em eletrificação e se posicionado como uma empresa de eletromobilidade no país. Com oito eletropostos rápidos e mais de 1000 wallbox instalados em todo o Brasil, a marca anuncia seu mais novo ponto de recarga rápida para veículos 100% elétricos, na cidade de Barra Mansa.

“A rota Rio-São Paulo é muito importante para nossa estratégia, que busca permitir viagens interestaduais para cada vez mais longe. Barra Mansa é um local estratégico tanto para quem está indo a São Paulo quanto para o Rio de Janeiro”, ressalta Marcelo Godoy, diretor de Finanças Volvo Car América Latina e Operação de Infraestrutura de Carregamento Brasil.

Este é o 9ª eletroposto rápido instalado pela marca, localizado no Posto Metano, que fica no Km 275 da Dutra, no Boa Sorte, em Barra Mansa. Só na primeira fase serão 13 pontos e, na recém-anunciada segunda fase, mais 15 locais, totalizando 10.000 km de estradas cobertas em sete estados. Todos eles têm monitoramento 24h por dia, 7 dias por semana, garantindo um pleno funcionamento dos equipamentos e dando tranquilidade para os clientes que forem utilizar o serviço.

“Mais do que oferecer o produto, temos que oferecer a segurança de que esses consumidores possam viajar tranquilos usando seus Volvo 100% elétricos. Por isso, desde que anunciamos a eletrificação da marca no país, essa vem sendo uma preocupação da companhia, que está se posicionando cada vez mais como uma empresa de eletromobilidade”, comenta Rafael Ugo, diretor de Marketing Volvo Car América Latina.

Energia

Até o momento, oito eletropostos rápidos já estão em funcionamento, ligando São Paulo ao interior e aos estados do Paraná e Minas Gerais. Com eles, já foram realizadas 2.383 recargas com um consumo de 54.375 kWh. “A energia utilizada nesses eletropostos é suficiente para um veículo como o XC40 Recharge Ultimate rodar 244 mil quilômetros. Essa distância equivale a 20 voltas na Terra”, afirma Rafael. “E tudo isso sem emitir poluentes.” Até o fim do primeiro semestre, todos os 13 carregadores da primeira fase estarão em funcionamento.

Hotsite eletropostos

A Volvo Car Brasil disponibiliza um hotsite repleto de conteúdo, informações e com a possibilidade de donos de estabelecimentos, situados dentro das rotas estratégicas, de se candidatarem para receber um eletroposto Volvo. basta acessar: https://eletropostosvolvocars.com.br

Além disso, o site dispõe de diversos recursos para os usuários. Através da navegação pelo mapa, o sistema mostra o eletroposto mais próximo da localização, o nome do estabelecimento e o endereço. Pelo site o usuário também tem acesso a um passo a passo de como usar o carregador rápido e um vídeo contando a história de alguns deles e curiosidades dos locais.

Volvo Cars em 2022 – Para todo o ano de 2022, o Volvo Car Group registrou um lucro operacional de 22,3 bilhões de coroas suecas. A receita em 2022 foi de 330,1 bilhões de coroas suecas, enquanto as vendas globais atingiram 615.121 carros.