Barra Mansa: Guarda Municipal organizará trânsito próximo às escolas do Centro - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2023, 16:19 horas

Medida visa garantir a fluidez dos veículos



Barra Mansa – A partir desta quinta-feira (02), a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, por meio da Guarda Municipal, intensificará a atuação nas áreas centrais da cidade, próximo às escolas da rede particular de ensino. A iniciativa visa maior organização e fluidez no trânsito em função das voltas às aulas.

Segundo o secretário da Pasta, Capitão Daniel Abreu, as orientações e ordenamento do tráfego de veículos serão realizadas nos horários de entrada e saída dos colégios, inibindo a formação de filas duplas ou qualquer outro incidente que prejudique o trânsito.

Desde o ano passado os colégios adotaram horários alternados para os alunos. Esta diferenciação de alguns minutos no momento da chegada e saída dos alunos tem reduzido os impactos sobre o trânsito.

Ainda de acordo com Abreu, algumas vias de Barra Mansa dispõem de vagas de estacionamento destinadas às paradas rápidas. “Elas devem ser utilizadas para que os alunos entrem e saiam dos veículos com segurança. Para evitar transtornos é imprescindível o respeito ao Código Brasileiro de Trânsito. Também é recomendável, pelo menos nas primeiras semanas do retorno às aulas, sair de casa com alguns minutos de antecedência”.

Importante ressaltar que o acesso a escola localizada próximo ao Fórum do município deve ser realizado pela Via Sérgio Braga, no bairro Barbará.