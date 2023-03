Barra Mansa: Hospital da Mulher realiza coleta de preventivo - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 16:17 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa vai realizar nesta quinta e sexta-feira, dias 9 e 10, no Hospital da Mulher, a coleta do exame preventivo. A ação pode detectar lesões no colo do útero, permitindo assim o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, além de outras doenças.

Na quinta-feira (9) a coleta vai acontecer das 17h às 21h, enquanto na sexta-feira (10), será de 13h às 18h. Para realizar o exame a paciente deve apresentar o cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de identidade.

A diretora do Hospital da Mulher, Priscila Miguel dos Santos Dotta, falou sobre a importância do exame preventivo.

“Realizamos esse tipo de exame durante o ano inteiro, mas este mês estamos intensificando a campanha, até por ser o mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. O exame é fundamental para identificar possíveis lesões ou doenças no colo de útero.”, ressaltou Priscila.