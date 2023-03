Barra Mansa: Hospital da Mulher realiza exame de prevenção ao câncer de colo de útero - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 19:11 horas

Intuito é diagnosticar a doença precocemente e promover o acesso ao tratamento

Barra Mansa – Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 08 de março, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio do Hospital da Mulher, intensificou na noite desta quinta-feira (09) e na tarde desta sexta-feira (10), a coleta de preventivo de colo de útero no município. A ação visa detectar precocemente a doença e possibilitar o acesso ao tratamento e os cuidados necessários.

A diretora da unidade hospitalar, Priscila Miguel dos Santos Dotta, destacou que a intenção é alcançar o maior número de mulheres possíveis face à importância do exame Papanicolau. “O procedimento possibilita rastrear e identificar o câncer, seja no estágio inicial ou não, em pessoas que apresentam sinais e sintomas suspeitos da doença”, detalhou.

O câncer de colo uterino decorre da proliferação desordenada das células que revestem o órgão. Dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer) dão conta que 98% dos tumores de colo de útero estão relacionados ao HPV (Papiloma Vírus Humano).

O vírus afeta a mucosa do colo de útero e seu material genético se incorpora a esta célula, que forma divisões desordenadas, favorecendo o surgimento da lesão tumoral. O processo de infecção até a formação do câncer não ocorre de imediato, por isto, o exame preventivo é tão importante, já que permite perceber as alterações nas células em lesões que ainda estão na fase pré-maligna.

Priscila Miguel alerta ainda para a importância da vacinação contra o HPV. “Como a transmissão acontece durante as relações sexuais, a vacinação é essencial. O imunizante é oferecido pela Secretaria de Saúde para adolescentes de 11 a 14 anos de idade”.

O EXAME – O colpocitologia oncológica, conhecido popularmente como Papanicolau, é um exame de citologia simples, rápido e geralmente indolor. Deve ser realizado anualmente. É um exame de coleta simples, realizado na rede municipal de saúde de Barra Mansa, por meio das unidades de saúde dos bairros, de segunda à sexta-feira, de 8 às 17 horas.

OS SINTOMAS – Os principais sintomas da doença são: sangramento vaginal prolongado, ocorrendo fora do período menstrual; dor durante a relação sexual e corrimento vaginal que pode vir ou não acompanhado de sangue. As lesões iniciais do câncer de colo uterino são assintomáticas, por isso, é fundamental que exames periódicos de rastreamento sejam realizados.

O TRATAMENTO – Se a lesão for localizada e pequena, em geral, o tratamento é cirúrgico. Porém, os casos avançados podem envolver a retirada do útero, combinado com procedimentos de quimioterapia e radioterapia.