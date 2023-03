Barra Mansa: imóvel no bairro Colônia Santo Antônio é interditado pela Defesa Civil - Diário do Vale

Barra Mansa: imóvel no bairro Colônia Santo Antônio é interditado pela Defesa Civil

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 16:46 horas

Com estrutura seriamente comprometida, prédio corre risco de desabamento

Barra Mansa – Um prédio na Colônia Santo Antônio, localizado próximo à praça do bairro, foi interditado por equipes da Defesa Civil de Barra Mansa início da tarde desta quinta-feira (9). O imóvel de dois andares apresenta sérios comprometimentos em sua estrutura e profundas rachaduras nas paredes. O órgão concedeu um prazo até o fim da tarde de hoje para que os moradores dos dois apartamentos do piso superior, bem como os funcionários da padaria que funciona no térreo, retirem móveis e equipamentos para o local ser lacrado.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, existe o risco iminente de desabamento da estrutura, o que pode afetar um imóvel ao lado e causar danos à Estrada Governador Chagas Freitas.

“Já notificamos o proprietário sobre a situação, que exige a demolição do imóvel. Também fizemos o encaminhamento das famílias para atendimento na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos”, detalhou o coordenador.

Deslizamento de terra

A Defesa Civil registrou na manhã desta quinta-feira (9) um deslizamento de terra na Rua Mato Grosso, na Vila Coringa. Embora tenha afetado três residências, o incidente não comprometeu a estrutura dos imóveis. Não houve vítimas.

Agentes estiveram no local e orientaram os moradores para não transitarem próximo ao deslizamento, não realizar qualquer movimentação de terra e não utilizar os cômodos próximos à área afetada.

Desde novembro o acumulado de chuvas chega a 1.457mm. A previsão, segundo especialistas, é de que as chuvas continuem até maio.

A Defesa Civil segue em estado de alerta e informa que os casos de emergência/urgência devem ser comunicados imediatamente pelos telefones 199, (24) 3028-9370 ou WhatsApp (24) 98121-3427.