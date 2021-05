Barra Mansa imuniza homens de 64 anos com a segunda dose da CoronaVac

Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 15:40 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Sa√ļde aplicou a segunda dose da CoronaVac contra a Covid-19 em homens de 64 anos nascidos de janeiro a junho e a segunda dose da AstraZeneca em pessoas agendadas para esta ter√ßa-feira (18), em Barra Mansa. As a√ß√Ķes ocorreram no Parque da Cidade, em sistema drive-thru e na ‚ÄúTenda da Vacina‚ÄĚ, montada para aqueles que chegam ao Parque sem um autom√≥vel.

A coordenadora de Imunização de Barra Mansa, Marlene Fialho, falou sobre as medidas que a prefeitura adotou para não deixar ninguém sem a imunização completa.

РEstamos usando a estratégia de vacinar os homens de 64 anos de janeiro a junho para avaliarmos no final do dia as doses que sobraram, sem correr o risco de estender para homens de julho a dezembro e não ter vacina suficiente Рexplicou.

Nelson Soares Teixeira, de 64 anos, compareceu ao local da vacinação para tomar a dose complementar da Coronavac e se mostrou muito aliviado.

– Eu estava muito ansioso por essa segunda dose. J√° tive Covid-19 e n√£o quero pegar de novo, vou continuar tomando os cuidados, mas j√° estou mais tranquilo – afirmou.

Cíntia Barros, psicóloga de 41 anos, também foi ao Parque completar sua imunização, porém, com a vacina AstraZeneca.

РEspero que tudo isso acabe logo para que possamos ter um fim de ano tranquilo. Eu já tive o Coronavírus e tive só sintomas leves, graças a Deus, mas mesmo assim, a gente fica bem assustada. Espero que todos possam se cuidar e se vacinar quando chegar a vez. Tenho certeza que no final vai dar tudo certo Рconcluiu.