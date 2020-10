Barra Mansa imuniza mais de seis mil animais em campanha de vacinação antirrábica

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 10:44 horas

Barra Mansa – A primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica foi encerrada no domingo (18), e imunizou cerca de 6.590 cães e gatos, em Barra Mansa. A iniciativa, que tem objetivo de imunizar 18 mil animais a partir dos quatro meses de idade, foi dividida em dois finais de semana. A próxima ocorrerá nos dias 24 e 25 deste mês (sábado e domingo), nos mesmos pontos de apoio e sempre respeitando as medidas de segurança para evitar a propagação da Covid-19.

As vacinas não serão aplicadas se os proprietários dos animais não estiverem utilizando máscaras de proteção facial.

Além da ação no pátio da prefeitura de Barra Mansa, a imunização também ocorrerá na Santa Clara, Goiabal, Vila Independência, Boa Sorte, São Luiz, Piteiras e diversas outras localidades próximas a área serão contempladas. Já no domingo, 25, os bairros da Região Leste que receberão a campanha.

Antônio Marcos Rodrigues, coordenador da Vigilância Ambiental de Barra Mansa, deu mais detalhes sobre a segunda etapa.

– As vacinas serão feitas nos pontos fixos e também em unidades móveis nos bairros. Vale ressaltar que essa vacina tem a duração de um ano e é fundamental para proteger não somente o animal, mas também as pessoas que tem contato com o mesmo – confirmou, acrescentando que para receber a dosagem é muito importante que o animal esteja com uma boa saúde. Além disso, não é indicado que o animal esteja em período de gestação e amamentação.