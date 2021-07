Barra Mansa imuniza novos grupos contra a Covid-19 nesta segunda-feira

Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 13:37 horas

Barra Mansa- A prefeitura de Barra Mansa através da secretaria de saúde imunizará amanhã no Parque da Cidade, novos grupos contra a Covid-19.

De acordo com o plano municipal de imunização contra a Covid-19, serão aplicadas na segunda-feira, a 1º dose para homens de 40 anos (vacinarão em Drive Thru), ressaltando que as 2º doses seguirão as datas do cartão de vacina.

Também serão imunizados neste dia, gestantes, puérperas e lactantes (até 24 meses de idade).

De acordo com a secretaria de saúde, a vacinação no Parque da Cidade ocorrerá nos horários das 8 às 12h para nascidos de janeiro a junho e entre as 12h às 16h para nascidos de julho a dezembro.

Será necessário a documentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado ou declaração de posto de saúde.

*Pessoas que forem a pé tomarão a vacina no teatro*.