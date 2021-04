Barra Mansa imuniza pessoas com síndrome de Down contra Covid-19

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 18:33 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde iniciou na terça-feira (20) a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com sindrome de Down. A imunização ocorreu na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e atendeu 57 pessoas com idade acima de 18 anos, sendo 23 alunos da instituição.

Acompanharam a vacinação o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, a coordenadora de Educação Especial do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae), Sônia Coutinho, o presidente da Apae, Luiz Alberto Lopes Feijó, e vereadores.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, acompanhou de perto a ação e falou sobre a necessidade de atender esse grupo.

– Essa vacinação é a coisa mais linda. É a inclusão de um segmento que tem baixa imunidade. Eles têm a nossa preferência e o nosso respeito total. Somos a primeira cidade a fazer e este é o primeiro grupo com comorbidade e portadores de necessidades especiais que nós estamos atendendo – comentou o secretário.

O presidente da Apae, Luiz Alberto Lopes Feijó, destacou a importância da vacinação para as pessoas com síndrome de Down.

– A Apae vive em função dessas pessoas com algum tipo de síndrome. A Down é a que tem mais comorbidades. Estávamos muito preocupados com o início desta vacinação porque o Down tem uma predisposição muito grande com questões respiratórias. Corríamos o risco de algum assistido nosso ser vítima dessa doença – disse.

Solicitação

A vacinação para este grupo é uma solicitação da vereadora Luciana Alves, que detalhou a iniciativa.

– A pessoa com síndrome de Down está inclusa no Plano Nacional de Imunização do Governo Federal e aqui em Barra Mansa o prefeito segue de forma criteriosa, com muita responsabilidade. Tenho acompanhado outros municípios que já tinham conseguido a vacinação para o Down. Eu entrei com um projeto de lei na Câmara, junto com o presidente Furlani, e foi aprovado. Conversamos com o prefeito e mostramos a importância dessa iniciativa. Uma pessoa com síndrome de Down tem aproximadamente uma predisposição para umas 80 doenças. A chance de morte é de 10% a mais do que para outras pessoas – detalhou.

Marlene Marinho Rocha, veio acompanhar o irmão Rafael Rocha Ramos, de 32 anos.

– O atendimento foi excelente, sem comentários. As pessoas que têm síndrome de Down fazem parte do grupo de risco. Não esperava a vacinação chegar tão rápida”. Rafael também fez questão de demonstrar a sua alegria. “Estou doido para tomar a segunda dose e voltar a fazer a academia. Estava ansioso e agora estou muito feliz. Não precisa ter medo de tomar a vacina – destacou.

Mulheres de 60 anos e idosos de 69

Dando continuidade a imunização contra a Covid-19 no Parque da Cidade, a Prefeitura de Barra Mansa vacinou no drive-thru de terça-feira (20) mulheres com 60 anos completos, nascidas de janeiro a junho, com a primeira dose, e idosos de 69 anos com a dose complementar. A ação ainda contou com a vacinação de pedestres na tenda montada exclusivamente para aqueles que compareceram a pé.

Maria das Dores dos Santos Vieira foi ao parque tomar sua primeira dose da vacina.

– Estava muito ansiosa para esse momento. A vacinação está muito organizada, gostaria de agradecer ao prefeito Rodrigo Drable em nome de todos, por esse ótimo trabalho que está sendo feito – concluiu.