Barra Mansa imuniza pessoas de 46 anos nesta segunda-feira

Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 15:07 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa dará continuidade ao Plano Municipal de Imunização nesta segunda-feira, 05, ao realizar a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas de 46 anos. Além do público alvo, a ação atenderá, por meio da repescagem, pessoas com comorbidades e aquelas acima de 46 anos, que ainda não se vacinaram.

O horário será dividido em três, sendo nascidos de janeiro a abril, das 08h às 12h, maio a agosto, de 12h às 16h e setembro a dezembro de 15h às 18h. Para ser vacinado é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. Já as pessoas com comorbidades que serão imunizadas na repescagem, devem levar também o laudo médico.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, falou sobre o avanço da vacinação. “Hoje já são mais de 96 mil pessoas vacinadas em Barra Mansa e é com muita alegria que daremos sequência à imunização na segunda-feira. Também começaremos com a repescagem, algo muito importante que nos permite vacinar aqueles que por algum motivo perderam a sua vez”.

Vacinação deste sábado

Neste sábado, 03, a Secretaria de Saúde vacinou pessoas de 47 anos e aquelas com segunda dose agendada para este dia. A ação ocorreu no Parque da Cidade em sistema drive-thru. Já os pedestres foram atendidos no Teatro e na Tenda da Vacina.