Barra Mansa inaugura abrigo para atender pessoas em situação de rua

Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 15:03 horas

Barra Mansa – O abrigo Mário Antônio de Carvalho (Pinguilim) foi oficialmente inaugurado na manhã deste sábado (31), no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. A unidade é voltada para atender pessoas em situação de rua de forma permanente e também em sistema de albergue. Os usuários já receberam vacina contra a Covid-19, segundo a prefeitura.

A escolha de Pinguilim, como era carinhosamente conhecido, primeira vítima fatal da Covid-19 no município, para dar nome ao abrigo foi feita em virtude do que ele representa para Barra Mansa, seja como presidente do BMFC ou na sua paixão pela cidade.

– Barra Mansa foi a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a identificar uma paciente contaminada pelo vírus em março do ano passado. Na época, não sabíamos como lidar com a doença, faltavam informações. Tivemos que aprender sobre os protocolos, as medidas de prevenção, o tratamento e reestruturar a nossa rede de saúde. Isso foi um aprendizado muito importante que nos tornou referência para outras cidades do Estado e região – disse o prefeito Rodrigo Drable.

Ele também comentou sobre a importância do abrigo durante o período de baixas temperaturas no município.

– Diante das baixas temperaturas registradas no inverno, oferecemos às pessoas em condições de vulnerabilidade a oportunidade do abrigo permanente, com condições para banhos quentes, higiene, refeições e estrutura adequada de acompanhamento social e psicológico visando o resgate de vínculos afetivos familiares. Já aqueles que ainda encontram dificuldades para permanecerem na unidade, temos a opção do albergue, que funciona para pernoite entre 19:00 e 08:00 – concluiu.