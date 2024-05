Barra Mansa inaugura novo Centro de Atendimento do Saae

O novo atendimento funcionará de forma presencial, de segunda a sexta, das 8h às 17h e no sábado de 9h às 13h. Não sendo realizado atendimento on-line. A inauguração ainda contou com a presença das equipes de atendimento da autarquia e dos vereadores Luiz Furlani, Paulo Sandro, Deco, Dudu Pimentel e Cristina Magno

Morador do Centro, o cliente Lourival Sobreiro revelou que tem boas expectativas com o novo local. “Aqui está em uma área mais central, ficou mais fácil de ir tirar dúvidas e vai melhorar para quem precisa do Saae”, comunicou.

Barra Mansa – O Centro de Atendimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está funcionando em um novo local. O espaço foi inaugurado nesta terça-feira (21). O trabalho que antes era feito em cima da Rodoviária foi transferido para o Mercado Gastronômico Célio de Souza Lima, na Rua Duque de Caxias, no Centro.

