Barra Mansa inicia a vacinação de pessoas com comorbidades entre 18 a 59 anos

Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 09:29 horas

Barra Mansa- A prefeitura de Barra Mansa através da secretaria municipal de saúde, iniciará nesta segunda-feira, dia 10, a nova etapa do plano municipal de imunização contra a Covid-19(AstraZeneca) referente as comorbidades na faixa etária de 18 a 59 anos.

Nesta nova etapa de vacinação serão imunizadas pessoas portadoras de Síndrome de Down; pessoas portadoras de diabetes; pneumopatias crônicas graves; pessoas portadoras de hipertensão; pessoas portadoras de cirrose hepática; doenças Cerebrovascular; pessoas portadoras de doenças renal crônica; imunossuprimidos; obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40); pessoas portadoras de anemia Falciforme e pessoas portadoras de cirroso hepática.

De acordo com a secretaria de saúde de Barra Mansa, a vacinação ocorrerá no Parque da Cidade nos horários de 8h às 12h para nascidos entre janeiro à junho e no horário de 12h às 16h para os nascidos em julho a dezembro. Será indispensável a apresentação de RG,CPF, comprovante de residência e o laudo médico.