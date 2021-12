Barra Mansa inicia aplicação da 2ª dose Janssen a partir desta quinta-feira

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 18:40 horas

Dose de reforço será aplicada em quem recebeu a 1ª até o dia 07 de julho

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, recebeu na manhã desta quarta-feira, 15, uma remessa de 2.910 doses da vacina Janssen. O imunizante será destinado para segunda dose em quem recebeu a primeira até o dia 07 de julho. A aplicação será feita a partir desta quinta-feira, 16, no PSF Ano Bom e no posto de saúde dos bairros Vila Delgado e Vila Nova.

Segundo a coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, a aplicação da segunda dose Janssen é uma determinação do Governo Federal. “Esta vacina era inicialmente dose única, porém, após estudos, o Ministério da Saúde informou que seria necessária uma segunda dose, que será considerada como reforço. Com intervalo de 2 a 6 meses a eficácia da vacina é comprovada muito positivamente”, explicou Marlene, acrescentando que “na Imunização tudo é muito dinâmico, as notas técnicas mudam a cada novo avanço nos estudos e na disponibilidade das vacinas”.

Ainda nesta quinta-feira, a Secretaria dá continuidade à aplicação de primeira e segunda agendadas e doses de reforço contra Covid-19. A ação acontece das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h no PSF do Ano Bom.

O esquema será o seguinte: Primeira dose para pessoas a partir de 12 anos (nos postos de saúde dos bairros), segunda dose agendadas (Coronavac e AstraZeneca centralizadas no PSF do Ano Bom) e dose de reforço para maiores de 18 anos que tomaram a segunda até o dia 16/07.

Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF. Também é preciso comprovante de residência atualizado (nominal ou em nome dos pais) ou a declaração do posto de saúde. Menores precisam estar acompanhados de um responsável.

Vacinação contra Influenza

Barra Mansa também recebeu nesta quarta-feira, 16, um carregamento de 1.100 doses da vacina contra Influenza. O imunizante será direcionado para aplicação em crianças maiores de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes em qualquer período gestacional e puérperas até 45 dias após o parto. A aplicação será feita até durarem os estoques, na UBS Centro, localizada na Rua Pinto Ribeiro, 65.

Marlene Fialho frisou que, o grupo escolhido para receber o novo carregamento é o mais vulnerável. “São um público que, geralmente, todo ano tem a menor cobertura vacinal, mesmo atingindo a meta. Além disso, do término da campanha até hoje, há novas gestantes e crianças que ainda não tomaram”, finalizou Marlene.

Para receber a dose, é indispensável à apresentação de CPF, cartão do SUS e cartão de vacina. Responsáveis pelas crianças devem levar o cartão de vacinação para atualização da caderneta.

Foto: Felipe Vieira